Порошенко підписав закон про визначення російських телепередач неєвропейськими

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, метою закону є збільшення частки українського і реально європейського продукту.

Документ був повернутий до парламенту за підписом президента в понеділок, 12 вересня.

Зокрема, закон передбачає вилучення російського аудіовізуального продукту з квоти європейського на телебаченні і радіо. При цьому супутникового мовлення це не стосується.

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"Передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити щонайменше 70 % загального тижневого обсягу мовлення, в тому числі щонайменше 50 % загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва. У радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити щонайменше 50 % загального щотижневого обсягу мовлення", - йдеться в документі.

Передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або кількома юридичними особами-резидентами країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.

Крім того, до таких передач належать ті, які виготовлені за замовленням юридичних осіб-резидентів країн, які ратифікували конвенцію за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особа-резидент таких країн.

Закон набуде чинності на наступний день після його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що президент Петро Порошенко все ще не підписав закон про визначення неєвропейськими телерадіопередач держави-окупанта.