Виконання Національного плану дій "Жінки, мир, безпека": спільні зусилля парламенту, уряду та громадянського суспільства

Форум ініційований спільно Верховною Радою України (МФО «Рівні можливості», Підкомітет з питань гендерної рівності та недискримінації Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, Комітет з питань безпеки та оборони), Національним Демократичним Інститутом Міжнародних Відносин - у співпраці з ООН жінки, Посольством Швеції в Україні, ОБСЄ та Фондом Народонаселення ООН.

Форум було організовано з метою обговорення спільної стратегії виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.

Національний план дій «Жінки, мир, безпека» має сприяти стабільному миру, розв’язанню конфліктів, активізації участі жінок у миротворчих процесах, забезпеченню захисту жінок та дівчат, які постраждали внаслідок конфлікту, а також запобіганню та протидії ґендерно зумовленому насильству.

Учасники форуму обговорили рекомендації, які будуть надані Уряду, Верховній Раді України, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, політичним партіям та іншим зацікавленим сторонам з метою підвищення скоординованості дій та зміцненню спільних зусиль, спрямованих на виконання Національного плану дій.

"Сьогодні ми обговорили надзвичайно важливе питання, а саме вдосконалення та координацію дій між парламентом, урядом, громадянським суспільством задля ефективного впровадження Національного плану дій із виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325. Ключем для успішної реалізації плану дій є чіткий розподіл відповідальності за кожен пункт плану дій, а також наявність чітко сформульованих і практичних механізмів їх реалізації", - резюмувала народний депутат України і співголова МФО "Рівні можливості" Олена Кондратюк, яка модерувала форум..

Надзвичайний і Повноважний посол Швеції Мартін Хаґстрьом акцентував на тому, що Уряд його країни у 2016 році визначив Україну однією з ключових країн у світі для надання їй підтримки у реалізації Національного плану дій "Жінки, мир та безпека".

"З огляду на досвід Швеції, яка реалізовує вже третій поспіль Національний план дій на виконання Резолюції ООН 1325 за суттєвої підтримки Парламенту, дозвольте звернути увагу учасників Форуму на ті уроки, які ми винесли за цей час: для ефективної реалізації Плану дій потрібно чітко визначити відповідальні органи та забезпечити необхідні ресурси, активно залучати чоловіків на всіх етапах і аналізувати інформацію про стан проблем на базі ґендерно-розподіленої статистики. Ми готові і надалі надавати комплексну підтримку усім партнерам в Україні - сторонам, залученим до реалізації Національного плану дій для його успішної реалізації", - відзначив пан Хаґстрьом.

"Жінки - не тільки матері, дружини, постраждалі від конфлікту. Вони є потужним потенціалом для захисту країни та встановлення миру. Необхідно надати право голосу усім сторонам, в тому числі розглянути питання залучення широкого кола жінок та родин полонених до реалізації Плану дій "Жінки, мир, безпека". Україні вдалося досягти значного прогресу в цій сфері від початку конфлікту на Донбасі. Багато роботи ще попереду. МФО "Рівні можливості" здійснює невпинний парламентський контроль за реалізацією Національного плану дій", – підкреслила Марія Іонова, народний депутат України та співголова МФО «Рівні можливості».

Рекомендації Форуму будуть надані урядовим, міжнародним та громадським організаціям, дотичним до реалізації Національного плану дій на виконання Резолюції ООН 1325.