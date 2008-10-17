Масова бійка у Криму: міліція стріляла, аби «заспокоїти громадян»

У Бахчисарайском районі Криму під час перекриття дорогі селянами відбулася сутичка із співробітниками правоохоронних органів.

Правоохоронці кілька разів стріляли в повітря, щоб заспокоїти громадян. Троє найбільш активних учасників акції затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, у Бахчисарайському районі вже кілька років існує конфлікт між жителями ряду сіл і агрофірмою «Крим». Селяни запевняють, що агрофірма намагається визнати їх держакти на землю недійсними і відібрати паї.

Сьогодні селяни вирішили провести в Бахчисарайському районі на розвилці траси Сімферополь-Севастополь акцію протесту, тим самим привернути увагу громадськості до своєї проблеми.

«Було завчасно подано повідомлення про проведення мирної акції, як вони писали, але з різних джерел почала надходити інформація про те, що учасники акції мають намір перекрити трасу Сімферополь – Севастополь, тому міліцією позавчора-вчора всім ініціаторам проведення акції були винесені офіційні попередження: перекриття траси недопустиме», - повідомив кореспонденту УНІАН по телефону заступник начальника Головного управління МВС України в Криму – начальник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН.

За його даними, сьогодні близько 12 години майже 120 громадян зібралися на акцію. Міліція зажадала дотримання громадського порядку і ще раз попередила про недопустимість перекриття траси. «Коли одні з активних учасників акції почали підходити і говорити, давайте ми на 5 хвилин перекриємо (дорогу) і все, ми підтягли «Беркут» ближче до проведення акції і попередили, що якщо підуть перекривати дорогу, буде застосована сила», - повідомив М.ФЕДОРЯН.

Селяни не послухалися і близько 13 години вийшли на проїжджу частину. «Спочатку перекрили дорогу біля села Піщане, потім пішли в бік траси. Ми намагалися не допустити їх на трасу, вони, відштовхуючи працівників міліції, вийшли на трасу і перекрили її», - повідомив заступник начальника міліції автономії.

Правоохоронці вимагали, щоб люди пішли з проїжджої частини. «Але вони (учасники акції – УНІАН) почали штовхати працівників міліції. Коли була здійснена спроба затримати найбільш активних і посадити їх у службову машину, вони почали кидатися на працівників міліції, хапати за одяг, за зброю. Були здійснені (правоохоронцями – УНІАН), якщо я не помиляюся, три постріли в повітря», - повідомив М.ФЕДОРЯН.

Троє людей затримано за непокору працівникам міліції. «Матеріали (стосовно них – УНІАН) будуть розглянуті судом найближчим часом», - сказав М.ФЕДОРЯН.

За фактом дій учасників акції на дорозі буде порушено кримінальну справу за статтею 293 Кримінального кодексу України – групове порушення громадського порядку.

«Страждали інші громадяни, були порушені права, люди не могли проїхати. Було зупинено рух по трасі, не виконувалися законні вимоги працівників міліції. Є всі ознаки цієї статті», - сказав М.ФЕДОРЯН.

Він повідомив, що громадяни перекривали дорогу близько 10-15 хвилин. В охороні громадського порядку спочатку було задіяно 30 співробітників «Беркута» і 40 співробітників Бахчисарайського райвідділу міліції.

Учасники акції не розійшлися, а "повернулися на вихідні позиції". Зараз на місці подій знаходяться вже 60 співробітників «Беркута» і 40 співробітників Бахчисарайського райвідділу міліції.

Голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі УМЕРОВ у телефонному коментарі повідомив кореспонденту УНІАН, що агрофірма «Крим» через суди намагається відібрати землю у 1,5 тисяч чоловік.

«Агрофірма «Крим» через суди, мабуть, не безплатно, як в Україні це вирішується, одержує рішення, згідно з яким передбачається відібрати у 1,5 тисяч чоловік уже виділені земельні паї. Туди потрапляють і сади, і виноградники. Звичайно, люди проти, понад 90% з них уже мають державні акти. Навіть якщо сільрада або керівництво колгоспу на момент паювання щось зробили неправильно, мені здається, суди не повинні приймати (рішення на користь агрофірми – УНІАН). Ухвалили рішення, розпаювали, дали людям можливість одержати держакти на землю, залиште тепер за ними цю землю, хай тепер самі думають, як її використовувати – чи то в оренду її здавати, чи то самим обробляти», - сказав голова райдержадміністрації.

«А агрофірма хоче відібрати ці землі і начебто якусь частину повернути сільській раді, аби повторно провели паювання, а близько 2-2,5 тис. гектарів кращої землі залишити за агрофірмою», - додав І.УМЕРОВ.

«Позиція райдержадміністрації і моя особисто – ми на стороні людей», - сказав він.