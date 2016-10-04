Переможцем конкурсу на посаду голови Харківської ОДА стала Юлія Світлична

Як передає кореспондент УНІАН, результати конкурсу були оприлюднені сьогодні, 4 жовтня, у Києві.

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Після проходження співбесід і оцінки компетенцій кандидатів Світлична набрала 17,82 бали, начальник військово-юридичного факультету Національного університету ім. Ярослава Мудрого Сергій Мельник – 12,98 бали, начальник Одеського міського управління юстиції Сергій Кадигроб - 8,66 бали.

"Таким чином, переможцем конкурсу на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації у нас є Світлична Юлія Олександрівна, з чим ми вітаємо. Друге місце посів Мельник Сергій Миколайович. Третє місце посів Сергій Володимирович (Кадигроб – ред.)", - сказав голова конкурсної комісії.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня президент Петро Порошенко призначив голову Харьківської обласної держадміністрації Ігоря Райніна головою адміністрації президента. Т.в.о. голови Харківської ОДА була призначена Світлична. На початку вересня був оголошений конкурс на посаду голови Харківської ОДА, до участі в якому були допущені 10 кандидатів.