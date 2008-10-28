Бартер повертається - Тимошенко працюватиме "по Фрейду"?

Експерти вважають недоцільним перехід на бартерні розрахунки між українськими компаніями під час економічної кризи.

Такими є передані агентству УНІАН дані експертного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна у рамках програми досліджень «Пульс кризи».

Зокрема, на думку першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА, перехід до бартеру є недоцільним і неефективним, "бо бартер – це відхід від ринкової системи, від банківської системи, від механізмів, які є складовими ринкового господарства. Бартерні операції стоять поза участю в ринковому процесі і, таким чином, ми переходимо до феодальної системи господарювання. Не можна допустити, аби в одному сегменті економіки працював бартер, в іншому – категорії ринкового гоподарства. Це не вихід". Як вважає Л.КРАВЧУК, виходом є "використати фінансову допомогу, у тому числі МВФ, щоб врятувати банківську систему, забезпечити соціальні гарантії, і таким чином, стабілізувати й дати можливість розвиватися всій фінансово-економічній системі на ринкових засадах».

Наодний депутат від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ вважає, «вірогідність переходу на бартер є, і вона достатньо висока, враховуючи те, що у нас сьогодні абсолютно непрофесійний уряд. Той спосіб, у який зараз намагаються вирішити фінансову кризу, тільки поглибить її. Оскільки наші урядовці стали мільярдерами саме на бартерних операціях, і перша, хто в цьому проявив здібності, була Юлія ТИМОШЕНКО, то я думаю, що вони працюватимуть по Фрейду – робитимуть те, що вони вміють найкраще – переходити на бартер, і красти не двадцять відсотків, а дев’яносто».

Водночас народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА переконана, що «бартер відкине Україну на десятиліття назад, зникне поняття ринкової ціни, яка втрачається при бартері, втратяться надходження до бюджету від податків". Вона висловила сподівання, що "цього не станеться. Але якщо вже буде повна криза й розвал всієї економіки, і, головне, банківської системи, то кожен виживатиме, як може, і тоді не можна дати гарантії, що такого не станеться".

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН не думає, що станеться перехід до бартеру. "Свого часу бартерний механізм працював як наслідок нестачі коштів і як спосіб приховування доходів, зараз же і фінансова система працює зовсім по-іншому, і всі механізми, які раніше дозволяли уникати оподаткування і приховувати прибутки, відійшли в минуле. Тому я не думаю, що зараз бартер набуде такого широкого розповсюдження, як в 90-ті роки», - зауважив експерт.