У "Волі народу" жаліються на "технічні збої", які завадили двом нардепам подати декларації вчасно

Про це йдеться у заяві депутатської групи, розміщеній у Facebok.

«Декларація А.Гіршфельда буда подана до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у п'ятницю, 28 жовтня. Разом з тим, у зв'язку з технічними причинами не була врахована НАЗК. На сьогодні декларація активована то доступна», - повідомили у депутатській групі.

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Разом з тим у групі запевнили, що помічники депутата Богуслаєва вносять відповідні виправлення помилок, щоб система е-декларування прийняла документ.

"Під час заповнення е-декларації народного депутата В’ячеслава Богуслаєва виникли технічні проблеми у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Наразі помічники нардепа вносять відповідні виправлення помилок, щоб система Е-декларації прийняла документ. Депутат попереджений, що за несвоєчасне подання з поважних причин необхідно сплатити адміністративний штраф", - сказано у заяві.

За інформацією помічників Богуслаєва, представників НАЗК повідомили про технічний збій.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Раніше сьогодні у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що 413 депутатів подали електронні декларації. Разом з тим у НАЗК заявили, що не подали декларації: Богуслаєв, Гіршфельд, Ігор Шкіря, Юрій Шухевич, Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

Згідно з повідомлення ЗМІ, також декларацію не подала депутат Марія Матіос, оскільки перебуває на лікуванні.