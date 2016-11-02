Проросійський кандидат у президенти Молдови пообіцяв "найкращі відносини" з Україною

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Додон пообіцяв, що як президент буде виступати за хороше партнерство із сусідами.

"З Україною у нас будуть найкращі відносини. У нас багато спільних проблем, які нам потрібно вирішувати. Я багато років був співголовою молдавсько-української міжурядової комісії, прекрасно знаю загальну порядок денний двосторонніх відносин. Є проблеми і з демаркацією кордону, і багато-багато інших, які необхідно вирішувати і які будуть вирішені", - розповів кандидат у президенти Молдови.

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Також він пояснив свою заяву щодо приналежності Криму.

"Де-факто, Крим зараз є частиною Російської Федерації, юридично цей факт не визнаний Заходом і більшістю країн. І я не знаю, чи буде визнаний в осяжному майбутньому", - заявив Додон.

Нагадаємо, на виборах президента Молдови в першому турі голосування, який відбувся у неділю, 30 жовтня, переможця визначити не вдалося.

Раніше Додон напередодні виборів у Молдові заявив, що Крим належить Російській Федерації.