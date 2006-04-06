Росія не хоче віддавати борги СРСР

Росія не має наміру вести з Україною переговори з питань боргів і активів колишнього СРСР, заявив офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН.

Як повідомляє РІА «Новости», М.КАМИНІН нагадав, що "9 грудня 1994 року була підписана Угода між Росією і Україною про врегулювання питань правонаступництва відносно зовнішнього державного боргу і активів колишнього СРСР - так званий "нульовий варіант", за якою Україна взяла зобов`язання передати, а Російська Федерація - прийняти зобов`язання з виплати частки України в зовнішньому державному боргу СРСР".

"При підписанні даної Угоди головою уряду України українська сторона володіла всією повнотою інформації про розмір боргу і активів СРСР", - вказав російський дипломат.

Він наголосив, що "ось вже 15 років тільки Росія, як держава-продовжувач СРСР, розплачується по зовнішньому державному боргу СРСР, включаючи частку України". "Про це чомусь в Києві скромно умовчують", - сказав М.КАМИНІН.

Іншою нерозривною складовою частиною "нульового варіанту", продовжив він, є зобов`язання України передати, а Російської Федерації - прийняти частку України в активах СРСР для виплати частини зовнішнього боргу, закріпленого за Україною.

"Інших зобов`язань сторін за даною Угодою, включаючи надання якоїсь додаткової інформації, не зафіксовано", - констатував офіційний представник МЗС Росії.

Він висловив жаль, що українська сторона, на відміну від російської сторони, дотепер не виконала внутрішньодержавні процедури, які необхідні для набуття чинності Угодою про "нульовий варіант".

"Підтверджуємо нашу позицію, яка виходить з того, що українська сторона відповідно до існуючих зобов`язань повинна ввести в дію Угоду про "нульовий варіант" і виконувати його положення без будь-яких умов і застережень", - додав М.КАМИНІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня керівник прес-служби МЗС України Василь ФІЛІПЧУК заявив, що Міністерство закордонних справ України закликає Росію відновити переговори щодо активів і пасивів колишньої власності Радянського Союзу.

Він зазначив, що Україна дуже уважно ставиться до питання власності колишнього СРСР і зацікавлена в тому, щоб усунути всі перешкоди, що стоять на цьому шляху між Україною і РФ.

В.ФІЛІПЧУК висловив жаль, що переговорний процес із даного питання значний час залишається заблокованим не з вини української сторони. За його словами, Україна виходить з того, що будь-яке врегулювання даного питання можливе тільки на основі надання Російською Федерацією всього комплексу повної і об`єктивної інформації як щодо боргів, так і активів колишнього СРСР.

В.ФІЛІПЧУК зазначив, що Україна постійно закликає російську сторону відновити переговори. Зокрема, 29 березня ц.р. російській стороні була направлена чергова нота МЗС України про проведення двосторонніх консультацій для знаходження взаємоприйнятних шляхів врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього боргу і активів колишнього СРСР.