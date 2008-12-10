Янукович може не пробачити «кидка»?

Політологи скептично оцінюють стабільність коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.

Про це свідчать результати опитування політичних експертів, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», передані агентству УНІАН.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що така коаліція за визначенням не може бути стабільною. На його думку, така мета і не переслідувалась.

Він вважає, що створення коаліції БЮТ - НУ-НС - Блок Литвина розглядалось як вихід із “суперкризової точки” і недопущення перевиборів. “Спрацювало бажання депутатів від НУ-НС зберегти свою політичну кар`єру. Одночасно мали місце думки про те, що кандидат на президентські вибори ЮЩЕНКО не перспективний, тому 40 людей з НУ- НС проголосували саме так”, - сказав він.

Політолог відзначив, що оголошена коаліція не має більш-менш єдиного погляду на ключові питання розвитку держави. Крім того, у цієї коаліції немає більшості без комуністів. “Що ж вони тоді можуть приймати? Якщо Партія регіонів займе послідовну позицію – опозицію, коаліція нічого не зможе прийняти, окрім того, що може бути підтримано комуністами. Це взагалі катастрофа. Як може НУ- НС з БЮТом приймати лише ті рішення, на які погодяться комуністи?”, - запитав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Він прогнозує, що подальша ситуація залежить від Партії регіонів: якщо «регіонали» продемонструють слабкість, така коаліція буде певний час виживати, але не довго.

На думку керівника соціологічної служби «Український барометр» Віктора НЕБОЖЕНКА , жодна коаліція не може бути стабільною в умовах кризи, тому що всі економічні або політичні проблеми вирішуватимуться за рахунок партнерів або ворогів. “Тому ніяка коаліція зараз не може бути стабільною. Але якщо коаліція між Партією регіонів і БЮТ могла бути стабільною декілька місяців, то говорити про демократичну коаліцію-2 доводиться зі значними застереженнями”, - сказав він, додавши, що коли відбуваються регулярні голосування парламентської більшості на противагу голосам опозиції – це називається коаліцією.

У цьому сенсі, сказав політолог, «ми ще не знаємо, чи не буде завтра відкликань голосів і чи будуть ці голосування коаліційними».

За словами В.НЕБОЖЕНКА, обрання спікера відповідає інтересам і Партії регіонів, і БЮТ, і “Нашої України”. “Спікером стала та людина, яка не здаватиме парламент. Він не зобов`язаний ЮЩЕНКУ своїм обранням, тому Президенту буде дуже важко розпустити парламент. ЛИТВИН зробить усе, щоб парламент не зник. І це вигідно всім: і Партії регіонів, і БЮТ, і «Нашій Україні», - додав він.

Водночас, політолог вважає, що можуть виникнути сумніви у ратифікації коаліції, що дасть можливість Президенту ще раз поставити питання про розпуск парламенту у зв`язку з тим, що коаліції не існує.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ зазначає, що про стабільність нової коаліції не можна говорити, оскільки немає ніякої коаліції, а є спільне голосування ситуативної більшості. “Новий спікер може оголосити все, що завгодно, але потрібно, щоб були підписи депутатів. Ця більшість повинна ще формалізуватись. А потім є ще 30 днів на переформатування уряду і переутвердження в парламенті прем`єр-міністра”, - сказав він.

За словами В.КАРАСЬОВА, є певні сумніви, що все пройде гладко.

Він вважає, що це дійсно перший крок до переформатування коаліції, але далі можливі різні варіанти. “Якщо навіть коаліція і уряд переформатуються і все пройде без сенсацій, макіавеллівських інтриг, не можна вважати, що це стане виходом із політичної кризи. Адже тоді Партія регіонів перетворюється не просто на парламентську опозицію, вона перетворюється на політичну і соціальну опозицію”, - сказав він.

На переконання політолога, ця політична сила може мобілізувати соціальний опір, спираючись на робітничий рух, профспілки. Особливо це актуально в умовах кризи, яка вдарила по підприємствах сходу і півдня України. В.КАРАСЬОВ припускає, що Партія регіонів може вимагати відставки уряду, розпуску парламенту і навіть покласти мандати.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ , у свою чергу, зазначив, що, враховуючи досвід двох попередніх «помаранчевих» коаліцій, може виникати певний скепсис стосовно її перспектив.

Він вважає, що багато що залежить від того, чи зробили головні учасники висновки. “Утворення коаліції треба було досягти ще на початку жовтня. Не обов’язково було доводити до указу про розпуск парламенту і до всього того, що було. Адже вже тоді вимальовувались контури цієї коаліції”, - сказав він.

О.ГАРАНЬ також вважає важливим фактором умови створення цієї коаліції. Це стосується і майбутніх президентських виборів, і перспектив взаємодії Президента і прем’єр-міністра у цей час. За його словами, Партія регіонів, натомість, отримує непогану опозиційну нішу для того, щоб критикувати дії як В.ЮЩЕНКА, так і БЮТ.