Балансування Трампа

Виходячи з того, що говорять в оточенні Дональда Трампа, шанси на те, що санкції проти Росії за кібератаки будуть посилені, доволі примарні. Але так само не зрозуміло, чи будуть вони скасовані.

Після спілкування Трампа з керівниками спецслужб його позиція не може не змінитися, адже він зараз опинився в делікатній ситуації: з одного боку, визнавши, що росіяни допомогли йому прийти до влади, він визнає свою нелегітимність; з іншого — якщо він не реагуватиме на очевидні факти, його постійно будуть звинувачувати у проросійськості. Тож перед ним складне завдання — знайти баланс між цими двома загрозами, і зробити це максимально успішно.

Я думаю, що Трамп не зможе діяти так, як він заявляв до обрання президентом, в тому числі, зважаючи на дуже серйозну опозицію в Конгресі та Сенаті (навіть попри те, що там більшість становлять республіканці). Згадайте численні заяви впливових республіканців у Сенаті щодо санкцій проти Росії і ви зрозумієте, що Трамп зараз у непростій ситуації щодо прийняття рішень відносно Росії.

Що стосується намірів сенаторів США представити законопроект, який передбачає введення «всеосяжних» санкцій проти Росії, то слід зазначити, що в американській політиці сенатори просто так нічого не говорять, тим більше, якщо йдеться про сенаторів, які мають серйозний вплив на Капітолійському пагорбі. Я маю на увазі і Ліндсі Грема, і Адама Шиффа, і Бена Кардіна, і Роберта Менендеса, не кажучи вже про такого відомого політика як Джон Маккейн. І, що важливо, жорсткої позиції щодо Росії дотримуються не лише демократи, але й республіканці. Отже, ініціатива американських сенаторів може бути дуже серйозним застереженням для Трампа під час його можливих рухів у бік Москви.

Треба пояснювати новій американській адміністрації, що таке Росія. Що це, в тому числі, загроза для самого Трампа

Тому я би не панікував передчасно, хоча, разом із тим, зважаючи на бажання Трампа порозумітися з Росією, і не був би надто спокійним. Треба пояснювати новій американській адміністрації, що таке Росія. Що це, в тому числі, загроза для самого Трампа.

Враховуючи складні внутрішньополітичні моменти, я не думаю, що Трамп робитиме надто різкі рухи в один чи інший бік. Це буде балансування. Для того, щоб, по-перше, зрозуміти глибину ситуації, в яку він тільки починає «вростати», а, по-друге, щоб не підставити боки під критику і з боку власної партії, і з боку демократів.

Тож я думаю, що санкції проти Росії за кібератаки в США не будуть розширені. Але вони не будуть і надто пом’якшені (хоча саме з такою ідеєю Трамп носився під час передвиборчої кампанії). Ситуація до певної міри буде зберігатися такою, якою вона є на даний момент, із дуже незначними шансами змінитися в той чи інший бік. Це суттєво залежатиме від трикутника: Капітолій, Білий Дім і розвідувальне співтовариство США (це надто потужна сила, щоб з нею міг не рахуватися навіть американський президент).

Тож я думаю, що санкції проти Росії за кібератаки в США не будуть розширені. Але вони не будуть і надто пом’якшені

Якою може бути реакція Росії на ці розмови про санкції через кібератаки? Путін просто продовжує брехати і Росії, і міжнародній спільності. Він думає, що цією брехнею зможе змінити світ. Але нічого подібного. Це абсолютно безперспективна політика.

Коли Трампу чітко і ясно, з фактами та залізними аргументами пояснять, що таке Росія, як вона намагається дестабілізувати не лише США, але й весь західний світ, то навіть у такого далекого від демократії пана, яким є Трамп, буде достатньо аргументів для того, аби дотримуватися лінії, яка сьогодні вже відпрацьована і в США, і в Європі.

Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України