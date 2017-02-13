Геращенко виступила за поглиблення співпраці з ЄС у питаннях протидії російській пропаганді

Про це вона сказала під час зустрічі з державним секретарем МЗС Королівства Норвегія Маріт Бергер Рьосланд, повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, збереження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод, хід реформ в Україні, питання двосторонньої співпраці й активізацію міжпарламентського діалогу, а також питання гендерної рівності й ратифікацію Стамбульської конвенції.

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Інформуючи про ситуацію на сході України, Геращенко подякувала норвезькій стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності. «Для нас є важливим, що в спільній декларації про партнерство між Україною й Норвегією, підписаній у жовтні 2016 року в Осло, Росію визнано агресором», – наголосила вона, висловивши жаль із приводу того, що на сьогодні у цій ситуації нічого не змінюється і Мінські угоди не виконуються.

Перший заступник голови ВР подякувала за гуманітарну допомогу, зокрема ту, яка надається Норвезькою радою з питань біженців. Говорячи про ключові гуманітарні проблеми, пов’язані з реінтеграцією Донбасу, вона наголосила на проблемі відновлення інфраструктури, створення нових робочих місць, підтримку малого й середнього бізнесу, освітні проекти.

Геращенко також звернулась із проханням сприяти в лікуванні, протезуванні та реабілітації дітей, які постраждали від мін та обстрілів, а таких, за її словами, близько 200. «Це болюча проблема. Ми дякуємо всім країнам, що допомагають українським дітям у протезуванні й реабілітації, а це Словенія, Канада, Німеччина, Сполучені Штати Америки», – розповіла вона.

Ще однією гострою гуманітарною проблемою перший віце-спікер означила заблокований процес звільнення заручників. Вона наголосила, що Україна добивається допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до пошуку зниклих і до процесу звільнення заручників.

Геращенко також поінформувала Рьосланд про перебіг реформ в Україні. «Пріоритетом на цю сесію парламенту стало продовження реформи у сфері децентралізації, продовження судової реформи, боротьба з корупцією», – сказала вона, наголосивши на тому, що в Україні ухвалено найжорсткіше законодавство у сфері боротьби з корупцією.

Своєю чергою, Рьосланд заявила, що норвежці стурбовані ескалацією ситуації в Україні та висловила підтримку українським реформам. Вона також висловилася за необхідність посилення міжпарламентського діалогу та запросила українських парламентаріїв до Норвегії для обміну досвідом.