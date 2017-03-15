Блокадники почали відновлювати розігнані редути - хочуть "контролювати" виконання рішення РНБО (відео)

Активісти заявляють про продовження своєї блокади, попри рішення РНБО про припинення вантажних перевезень на державному рівні. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Активісти й надалі перебувають на своїх редутах у Бахмуті, куди вони прибули напередодні. Журналісти побачили там редут, встановлений просто у середмісті на залізниці. Нині там калька наметів і чергують близько 20 людей. Активісти кажуть, що планують продовжити своє блокування. Але називають це не блокадою, а контролем за виконанням рішення РНБО.

Блокадники не виключають, що крім залізниць перекриють і автодороги. Також планують відкривати і нові редути. Їх кількість і місцезнаходження поки уточнюють.

По обіді декілька автівок з активістами, їх там було близько 40 людей, вирушили у напрямку Торецька. Активісти казали, що збираються відновити там редут, який у понеділок розігнали силовики. Втім, за інформацією журналістів, поки що цю колону не пропустили на жодному з блокпостів.

Раніше у середу штаб блокади заявив про відновлення роботи редуту на залізничній гілці Ясинувата-Костянтинівка.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстренне засідання. Булро принято рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

Раніше, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів. Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.