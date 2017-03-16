Порошенко провів зустріч щодо українського позову до Гааги проти Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з представником України в Міжнародному суді ООН в Гаазі, заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, міністром юстиції Павлом Петренком, генеральним прокурором Юрієм Луценком та головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

«У Міжнародному суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч в результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто поставляв танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, збивали МН17», - зазначив президент.

Він подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та фахівців Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони із підготовки позову України. «На жаль, ця справа не швидка, і це займе навіть не місяці, а роки. Але ми чекаємо, що буде вжито відповідних заходів, які дозволять принаймні унеможливити нове постачання зброї, терористів», - зазначив президент.

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Глава держави наголосив, що Україна вимагає зобов’язати Росію закрити неконтрольовану ділянку кордону та припинити усі поставки зброї, техніки, грошей терористам на Донбас, а також підготовку на території РФ та відправку в Україну бойовиків, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення.

Українська сторона наполягає на припиненні окупантами утисків українців та кримськотатарського народу в Криму, а також зупинити зникнення кримських татар та розслідувати справи, відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та припинити дію встановлених обмежень щодо отримання в Криму освіти українською мовою. «Я – реаліст і не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити з того, що на нас лежить відповідальність на об’єднанні зусиль всього світу, щоб переконливо довести і притягнути Росію до відповідальності», - наголосив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня МЗС України подало позов з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН в Гаазі.

Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.