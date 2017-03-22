Зобов'язати працівників ЗМІ подавати е-декларації - це акт помсти, щоб "не заважали красти" - журналіст

На засіданні Ради електронні декларації спробують вимагати не від керівників держпідприємств і держбанків, держмонополій і спеціальних органів управління, а тільки від працівників ЗМІ і "активістів", які за допомогою цих поправок у законодавство хочуть взяти під контроль.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Дубинський.

"Все це особливо цинічно і бридко виглядало в зв'язці з їхнім "революційним" та "ідейним" минулим – вчорашні борці з "бандою Януковича" злодіями виявилися ще більшими. І ось, політичні злодії вирішили помститися тим, хто повинен за ними наглядати – журналістам та громадським антикорупційним організаціям", - вважає Дубинський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти в цілому президентський законопроект №6172 про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції". Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити в законопроекті, щоб електронні декларації подавали, зокрема, і кандидати в депутати, головні редактори та засновники ЗМІ, керівники органів громадських об'єднань, що здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням корупції, а також представники громадських рад та рад доброчесності при держорганах.

Соболєв підкреслив, що цей законопроект повинен стосуватися, як це і передбачалося, тільки військовослужбовців. У той же час було відзначено, що правки з її ініціативами будуть винесені на розсуд парламенту. Пізніше з цього приводу знову велися дискусії. Зокрема, пропонувалося підтримати ці пропозиції, виключивши із запропонованого Чорновол переліку представників ЗМІ.

Кілька її правок ставилися на голосування, але остаточно так і не зрозуміло, що саме було підтримано або відхилено, і в якій частині. Самі члени комітету уточнювали у головуючого прийняті рішення. Після комітету Соболєв уточнив, що з питанням декларацій для ЗМІ виникла плутанина, оскільки поправка з самим введенням декларацій підтримана не була, але в той же час була підтримана поправка з порядком такого декларування.