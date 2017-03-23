Вороненков планував створити в Україні центр з розслідування злочинів "путінського режиму"

Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, убитий сьогодні в Києві, планував створити в Україні українсько-російський центр з розслідування злочинів «путінського режиму».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Антон Геращенко.

«Він підготував і надіслав мені коротку довідку про те, чим він хотів би займатися в Україні для того, щоб з часом звільнити від гніту путінської диктатури свою рідну країну, за два дні до своєї загибелі», - написав Геращенко.

При цьому він опублікував текст листа Вороненкова «Про створення Центру українсько-російських розслідувань».

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Як наголошується в документі, «гібридний характер війни між Росією і Україною ставить завдання захисту від агресора на всіх фронтах протистояння, не тільки військовому, а й агентів впливу всередині України, а також в країнах-союзниках України».

Як описується далі, ключовим елементом побудови мережі агентури впливу є ділові взаємозв'язки, особливо - в сірій або чорній зоні, через які здійснюється відмивання коштів путінським оточенням і верхніми чинами силових та урядових структур.

«Їх нейтралізація, а в окремих випадках – і перевербування на свій бік, яке може відбуватися під загрозою розкриття їх фінансових потоків – є важливим завданням української влади», - сказано в документі.

На думку Вороненкова, мандат силових структур, передбачений чинним законодавством України, не завжди надає достатньо гнучкості в проведенні розслідувань. Разом з тим, як в Україні, так і в Росії, напрацьовано досить велику практику приватних розслідувань.

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«Цілком можливо створити спеціальний Центр, який би діяв автономно, але в щільному контакті з українськими правоохоронними структурами. Результатом діяльності структури будуть матеріали, які передаватимуться в правоохоронні структури України і країн-союзників України з метою припинення протиправних дій російських корупціонерів, спонсорів агресії щодо України, а також їх приспішників на території самої України і з кола українських громадян», - наголошується в листі.

Також Вороненков зазначає, що початковий вибір об'єктів розслідувань і їх хід узгоджуватиметься з ГПУ і СБУ. Центр може перевіряти і розробляти окрему оперативну інформацію, одержувану цими структурами, але яка не може нині бути прийнята до провадження. Залежно від доцільності та за погодженням з цими відомствами можуть готуватися і публікуватися в ЗМІ ексклюзивні матеріали, отримані Центром.

«Очолити Центр міг би спеціаліст з проведення антикорупційних розслідувань, який володіє великим масивом інформації про фінансові махінації російської еліти - Денис Вороненков. Під його керівництвом було б доцільно сформувати невелику громадську слідчу групу з 5-6 осіб з числа досвідчених патріотично налаштованих розслідувачів, а також молодих волонтерів», - написав Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненкова було вбито сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко однією з основних версій вбивства Вороненкова назвав цілеспрямовані дії Росії.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав Вороненкова важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. За словами Луценка, Вороненков у своїх свідченнях українським слідчим заявив, що Янукович написав два листи з проханням ввести російські війська в Україну - один на ім'я президента РФ Володимира Путіна, інший - на адресу Держдуми.