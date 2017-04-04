Президенти України та Латвії закликали світ посилювати санкції проти РФ у разі ескалації

Україна та Латвія засуджують агресію Росії на Донбасі та незаконну анексію Криму і наголошують, що санкції, накладені на Росію через її агресію проти України, мають бути збереженими до повного відновлення територіальної цілісності України або посилені у разі ескалації агресивних дій та напруженості з боку Росії.

Про це йдеться в переданій УНІАН спільній заяві президентів України та Латвії Петра Порошенка та Раймондса Вейоніса з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Латвійською Республікою.

«12 лютого 2017 року Україна та Латвія відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Дружні взаємини між нашими країнами ґрунтуються на міцній основі спільних історичних традицій, а також відданості європейським цінностям та верховенству міжнародного права», - йдеться в заяві.

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Зазначається, що сьогодні українсько-латвійські відносини продовжують плідно розвиватися в атмосфері взаємної поваги, довіри та підтримки. Наші зусилля спрямовані не тільки на поглиблення взаємовигідного двостороннього співробітництва у багатьох сферах спільних інтересів, а й на зміцнення європейської безпеки та подолання сучасних міжнародних викликів.

«Наші країни рішуче засуджують агресію Росії проти України, наслідком якої стали незаконна тимчасова окупація частини території України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Україна високо цінує політичну підтримку та практичну допомогу, яку надає Латвія у протидії російській агресії та відновленні свого суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно-визнаних кордонів», - наголошують лідери України та Латвії.

Обидві країни, залишаючись відданими політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, спричиненої російською агресією проти України, стверджують необхідність безумовного виконання Російською Федерацією своїх зобов’язань за міжнародним правом та відновлення поваги до його загальновизнаних принципів.

У цьому зв’язку Україна та Латвія закликають міжнародне співтовариство до подальшої солідарності з Україною, а також наголошують, що санкції, накладені на Росію через її агресію проти України, мають бути збереженими до повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, або навіть посилені у разі ескалації агресивних дій та напруженості з боку Росії.

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«Латвія вітає та продовжуватиме активно підтримувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Важливим спільним завданням є забезпечення успішної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Україна демонструє успіхи у цьому процесі та налаштована продовжувати імплементацію реформ. Водночас країна потребує подальшої допомоги з боку міжнародної спільноти, зокрема європейського співтовариства, у здійсненні внутрішніх трансформацій. Україна глибоко вдячна Латвії за важливу підтримку та практичну допомогу в проведенні реформ», - зазначається в заяві.

Президенти України та Латвії позитивно відзначають ефективність реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка містить значні переваги як для України, так і для ЄС. Угода також служить надійною основою для розвитку більш сприятливого ділового клімату в Україні для залучення іноземних інвестицій. У цьому зв’язку, лідери двох країни сподіваються на швидке завершення процесу її ратифікації. Латвія також підтримує необхідність якнайшвидшого прийняття рішень щодо запровадження безвізових поїздок для громадян України до країн Шенгенської зони.

Зазначається, що Україна та Латвія й надалі докладатимуть активних зусиль для реалізації значного потенціалу двостороннього співробітництва в економічній, науково-технічній, освітній, культурно-гуманітарній та в багатьох інших сферах, які становлять взаємний інтерес, зміцнення зв'язків між містами та регіонами, розвитку міжлюдських контактів та забезпечення інтересів української громади в Латвії та латвійської громади в Україні.