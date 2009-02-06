Кадрова чистка Тимошенко провалиться так само, як і спроба її зняти?

Експерти вважають, що антиурядові сили не розраховували на позитивний результат при голосуванні 5 лютого у Верховній Раді резолюції щодо висловлення недовіри уряду.

Про це свідчить експерт-опитування, проведене Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» серед політичних експертів, результати якого передані агентству УНІАН.

“Антиурядові сили розуміли, що не мають достатньої кількості голосів. Голосів комуністів, які голосували для збереження свого політичного обличчя, не вистачило. Проблема полягала в тому, що не голосував Блок Литвина і та частина “Нашої України”, на яку вони могли б розраховувати. Ймовірність позитивного голосування була низькою. Голоси не знайшлись з тих причин, що і минулого разу. Отримавши другу поразку, можна припустити, що Партія регіонів не розраховувала на результат. Це був елемент піар-кампанії проти цього уряду, яка буде тривати весь той термін, що залишився до виборів”, - сказав директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО.

На думку професора політології, наукового директора Школи політичної аналітики НаУКМА Олексія ГАРАНЯ, додаткові голоси можна було зібрати лише в пропрезидентській частині “Нашої України”. “Зрозуміло, що “Єдиний Центр” голосує за відставку. Але іншим депутатам можна було б закинути звинувачення в тому, що саме їхніми силами скинуто уряд і приведено до влади Партію регіонів, або відкрито шлях до дострокових виборів. Це призвело б до суттєвих іміджевих втрат. Я думаю, ці люди замислювались чи стане їх голос вирішальним. Вони б не змогли уникнути звинувачень. Це і спонукало тих, хто потенційно міг проголосувати за відставку уряду, утриматись від таких дій”, - пояснив він.

“Підготовка до голосування показала відсутність голосів і підтвердила самостійність гри ЯНУКОВИЧА за прем`єрське крісло. Голоси Компартії лише підтверджують наявність інформації про недостатність голосів за недовіру уряду. Причини провалу голосування лежать в площині самостійної гри всієї політичної еліти країни. Залишилося дочекатись провалу спроби ТИМОШЕНКО провести через парламент кадрові перестановки в уряді, після чого можна з упевненістю говорити про неможливість еліт консолідуватись для мінімізації наслідків соціально-економічної кризи в країні. Ще один результат голосування – ЯНУКОВИЧ добився мораторію на звільнення ТИМОШЕНКО до наступної сесії”, - вважає директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ.

На думку президента аналітичного центру «Відкрита політика» Ігоря ЖДАНОВА, для депутатської групи В’ячеслава КИРИЛЕНКА було політично неприйнятим голосування разом з Партією регіонів. “Я б не розцінював це як поразку одних і виграш інших. Насправді влада зараз – своєрідний електричний стілець. Залишаючись на своїй посаді, ТИМОШЕНКО дуже ризикує на передодні президентських виборів. Її подальша політична перспектива буде залежати від того, наскільки їй вдасться мінімізувати наслідки економічної кризи в Україні. А опозиція зможе лише спостерігати як буде розвиватись ситуація. З іншого боку, Партія регіонів була ініціатором висловлення вотуму недовіри і не отримала бажаного результату. Це свідчить, що Партія регіонів поступово перетворюється на партію політичних невдах”, - сказав він.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає голосування у ВР успіхом Ю.ТИМОШЕНКО, водночас він не схильний розглядати результати голосування як поразку опозиції. “Адже тепер відповідальність повністю лягає на уряд. З`являється велика проблема з коаліцією, яка має підтвердити, що в неї є більшість. Попереду і урядові зміни, і проблема програми дій уряду, яка вимагає більшості”, – пояснив він.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, зараз уряд опинився в ролі єдиновладного центру, якого не обмежує коаліція, який продовжує суперечку з Президентом. “В той же час опозиція отримала нові можливості. Тепер опозиційні політичні сили підуть до людей. Кожен зі своїми пропозиціями. І зрозуміло, що соціальний тиск, який почне посилюватись, перетвориться на антивладний. Питання полягатиме в тому, як ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО почнуть розігрувати ось цю комбінацію. Проти кого буде направлений об’єктивно наростаючий соціальний тиск”, - прогнозує політолог.