Литвин: криза - великий шанс для України

Україна має якнайшвидше повною мірою інтегруватися до Європи.

Таке переконання висловив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, виступаючи у вівторок у Національному музеї Данії перед членами Датського товариства зовнішньої політики, Датсько-українського товариства, представниками наукових та урядових кіл.

«Для України це питання – бути чи не бути. Для Європи – відповідь на ті виклики, які стоять перед нею зараз з огляду на світову кризу», - сказав В.ЛИТВИН. «До цього ж, це відповідь на питання, наскільки Європа буде європейською», - додав голова Верховної Ради України.

У своєму виступі В.ЛИТВИН окреслив два підходи, які існують в Україні щодо визначення зовнішньополітичного вектору виходячи з двох моделей внутрішнього розвитку країни. Перша модель, за його словами, передбачає повернення до індустріальної моделі розвитку, за якою ставка робиться на енерговитратну економіку. «Це означає євразійський шлях, і поки такий підхід домінує на фоні європейської риторики», - зауважив В.ЛИТВИН.

Другий підхід, за словами голови Верховної Ради України, це побудова інформаційного і постінформаційного суспільства зі ставкою на науку, освіту і технології. «Це європейський вибір. Криза – великий шанс для України наблизитися саме до такої моделі, - зазначив В.ЛИТВИН. - Саме такий підхід диктує нам проблема забезпечення України, як і усієї Європи, енергоносіями».

В.ЛИТВИН у своєму виступі наголосив, що Україна з огляду на її геополітичний потенціал є важливим партнером для Європи. «Україна перебуває в епіцентрі політичної уваги і має важливе геополітичне і геостратегічне розташування», - сказав він. Окрім цього, В.ЛИТВИН зазначив, що Україна може внести вагомий внесок у розв`язання продовольчої кризи, нагадавши, що за радянських часів Україна виробляла об`єм продовольства, здатний прогодувати 250 млн. осіб. «Якщо повною мірою застосувати сучасні технології, то сьогодні така кількість людей могла б скласти 1 мільярд», - зауважив він, додавши, що це лише один приклад, який свідчить не тільки про можливості України, а й про перспективи Європи у випадку залучення до неї України зберегтися у якості одного зі світових центрів впливу.

В.ЛИТВИН вкотре наголосив на важливості підписання Угоди про асоціацію, яка, за його словами, надасть нашій країні додаткового стимулу.

Повертаючись до внутрішньополітичної ситуації, В.ЛИТВИН акцентував, що парламент за останній час доклав максимум зусиль, аби зупинити політичну кризу, «а це вносить передбачуваність у нашу зовнішню політику». «Нам сьогодні як ніколи потрібні компроміс і діалог, компроміс на основі діалогу. Це дасть нам можливість мати стабільність у розвитку», - заявив голова Верховної Ради України.

Після виступу Голова Верховної Ради України поспілкувався з колишнім доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 17-18 лютого перебуває у Королівстві Данія з офіційним візитом. Програмою візиту також передбачені зустрічі голови Верховної Ради України з членами комітету з питань зовнішньої політики Фолькетінгу і міністром закордонних справ Данії Пером Стігом МЬОЛЛЕРОМ.

Українська парламентська делегація також візьме участь у церемонії урочистого відкриття меморіальної дошки на будинку, в якому функціонувала дипломатична місія УНР.

До складу української парламентської делегації увійшли Ірина БЕЛОУСОВА (фракція Блоку Литвина), Володимир ЛАНДИК (фракція Партії регіонів), Володимир СТРЕТОВИЧ (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»), Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція Комуністичної партії), Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ).