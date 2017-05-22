У Мін'юсті прокоментували скаргу Росії до СОТ через українські санкції

Міністр юстиції України Павло Петренко переконаний, що запит Росії до органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі (СОТ) на проведення консультацій у зв'язку із запровадженими Україною санкціями проти РФ свідчить про ефективність введених Києвом обмежувальних заходів. Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко сказав сьогодні журналістам в Києві.

"Наша позиція дуже чітка: ми маємо право робити такі обмеження, ці обмеження стосуються національної безпеки. Якщо Росія "істерить" про те, що їхні економічні права порушені тим, що ми ввели чергові санкції і заблокували частину (соціальних – УНІАН) мереж, які контролюються ФСБ, в тому числі ВКонтакте, Одноклассники, то, напевно, ці санкції є ефективними, якщо Росія так "збудилася" на цю дію української влади, і ми будемо продовжувати це робити", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня Росія направила в орган з вирішення спорів СОТ запит на проведення консультацій у зв'язку з запровадженими Україною санкціями проти РФ.

"Росія направила в орган з вирішення спорів Світової організації торгівлі і уряду України запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями, що постійно запроваджуються з 2014 року, заборонами, особливими вимогами та процедурами щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також щодо транзиту через Україну", - повідомив керівник Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

За його словами, російський запит охоплює у цілому сотні елементів українських нормативних актів і стосується порушень ряду базових угод СОТ.

Відповідно до процедур СОТ запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову. Протягом двох місяців, згідно з правилами СОТ, мають бути проведені консультації з урядом України з метою пошуку взаємоприйнятного рішення в ситуації, що склалася. Як правило, якщо консультації не приносять очікуваного результату, у сторони, яка подає запит, є право розпочати другу стадію спору - передачу справи на розгляд третейської групи.