Президент закликає берегти і примножувати Соборну Україну

Берегти і примножувати Соборну Україну закликав сьогодні усіх співгромадян Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи сьогодні у Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час знайомства з ходом реставраційних робіт Свято-Троїцької церкви у селі Пустовойтівка Роменського району Президент подякував причетним до її відбудови людям, а також, звертаючись до Патріарха Філарета сказав, що для нього та його родини «велика честь - бути на цій святій землі».

Згідно з матеріалами історичних досліджень, ініціатором спорудження церкви був останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський, а дата 25 травня 1773 року вважається початком будівництва. Церкву зводили кращі майстри, про що свідчать обробка деревини, закладання зрубу тощо. Це була естетично завершена і високоякісна споруда, одна з найвеличніших на Лівобережній Україні. Відбудова Свято-Троїцької церкви почалася у 2001 році і триває нині. Іконостас цієї церкви був придбаний на кошти родини В.ЮЩЕНКА.

Звертаючись до громади села Пустовойтівка, В.ЮЩЕНКО закликав пам’ятати «святість того, що зробив Петро Калнишевський, адже його життєвий шлях учить любити свій край, носити в собі любов до України». При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що «ця любов не повинна бути пафосною».

Президент висловився за те, щоб славну історію Пустовойтівки та Петра Калнишевського знали мільйони людей. «Лише через духовність і мораль ми зможемо по-справжньому любити землю, на якій живемо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент передав у дар Свято-Троїцькій церкві ікону, «яка символізує стремління до духовної єдності».

У свою чергу владика Філарет сказав, що ця ікона із зображенням Ісуса Христа займе почесне місце у храмі, а всі прихожани завжди пам’ятатимуть, що цей дар зробив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Сумській облдержадміністрації, відбудова Свято-Троїцької церкви почалася у 2001 році, станом на 1 жовтня 2006 року тут освоєно 2 млн. 147 тис. грн. на реставраційні роботи, залишок кошторисної вартості становить 1 млн. 405 тис. грн.

На сьогодні завершено будівельні роботи притворної та вівтарної частин церкви, встановлено хрести на них, закінчено монтаж зрубу центральної частини.

За рекомендаціями науковців, зовнішнє дощате покриття церкви необхідно виконувати не раніше як через рік з часу монтажу зрубу, тому частина робіт перенесена на 2007 рік.

Президент, члени його родини, а також супроводжуючі особи взяли участь у молебні за Україну, який на подвір’ї Свято-Троїцької церкви відслужив владика Філарет.