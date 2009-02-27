Ющенко пропонує Тимошенко бачитися щопонеділка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує щопонеділка проводити наради з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на сьогоднішній нараді у Секретаріаті Президента, в якій бере участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та представник фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що рішення під час цих нарад прийматимуться консенсусом. «Якщо якась сторона буде мати окрему позицію по тому чи іншому питанню, я даю гарантію, що рішення не буде прийнято», - запевнив Президент.

«У будь-якому випадку нам потрібен діалог, бо ручний режим управління, імпровізація негативно б’є по бюджетній системі та економіці в цілому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що всі присутні представляють різні гілки влади, мають свій об’єм повноважень і свої погляди. Водночас Президент висловив переконання, що якщо сторони підходитимуть до вирішення питань не як політики, а як державні діячі, то консенсус можна знайти. «Я закликаю бути українцями, а не суб’єктами виборчої кампанії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також відкинув те, що сьогодні діалогу заважають особисті стосунки вищого керівництва держави. Глава держави погодився з тим, що є різні погляди, але це не має бути визначальним для компромісу. «Думаю, що разом нам вдасться пояснити людям набагато більше, ніж поодинці», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що буде партнером в цих питаннях. Важливим тестом готовності до такої співпраці В.ЮЩЕНКО назвав вироблення єдиного плану щодо переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, а також узгодження питання щодо внесення змін до бюджету.

Президент підкреслив, що для національної економіки сьогодні потрібен прагматизм, чесна політика та консолідовані дії. Також важливими питаннями В.ЮЩЕНКО назвав ухвалення низки кроків щодо збереження соціальних стандартів людей.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що уряд і коаліція мають дати чесну відповідь щодо підтримки національного виробника. І зробити, на його думку, це можна через лібералізацію податкової системи. Також Президент закликав звернути увагу на проблеми малого бізнесу.

Крім того, приділити увагу, на переконання Президента, потрібно і програмам з енергозбереження, інакше країну чекає у 2009 році глибока енергетична криза.

Також важливим питанням В.ЮЩЕНКО назвав відновлення довіри до банківської системи. Він зауважив, що спроби кадрових ревізій, спроби втручання в діяльність НБУ завдали Україні непоправної шкоди і нанесли набагато сильніший удар, ніж світова криза. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно робити спільні кроки для підтримки національної банківської системи та відновлення до неї довіри.