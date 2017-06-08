Рада відправила на доопрацювання законопроект про Конституційний суд

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про Конституційний суд України» (реєстраційний номер 6427-д). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 216 (при необхідних 226 - УНІАН) із 356 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції "Батьківщина", "Самопоміч" та майже в повному складі фракція Радикальної партії.

Парламент направив даний законопроект на доопрацювання в профільний комітет.

Читайте такожУ Кремлі бажання України вступити в НАТО назвали загрозою для безпеки РосіїЗаконопроектом передбачено, що до складу КСУ входить 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та З'їзд суддів призначають по шість суддів.

Відбір кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно президент України, Верховна Рада, З'їзд суддів, а в період між З'їздами суддів – Рада суддів.

Відповідно до законопроекту, суддя КСУ призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Законопроектом визначені підстави для звільнення судді КСУ. Передбачено, що суддю без згоди суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Винагорода судді складається з посадового окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді в КСУ. Посадовий оклад судді КСУ встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного суду. Суддям, які обіймають посади секретаря колегії КСУ, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу судді; заступника голови КСУ – 10 відсотків посадового окладу судді; голови КСУ – 15 відсотків посадового окладу судді.

За наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше чотири роки суддя у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Суду.

Як зауважив народний депутат України Юрій Одарченко (фракція «Батьківщина»), суддям пропонується зарплата «в 120 тисяч гривень, а пенсія - 60 тисяч гривень».

Законопроектом передбачено, що у складі КСУ діють Велика палата, два сенати та шість колегій. До складу Великої палати входять всі судді КСУ. До складу сенату - дев'ять суддів КСУ. Персональний склад сенатів затверджується постановою КСУ. Сенат, зокрема, розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами.

Законопроектом визначено, що формами звернення до КСУ є конституційне подання, конституційне звернення.

Законопроектом вводиться конституційна скарга, тобто кожна особа, чиї права були порушені неконституційним законом, зможе отримати доступ до органу конституційної юрисдикції, забезпечення верховенства Конституції України як основного закону.

В Прикінцевих положеннях передбачено внесення змін до закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", якими передбачається, що омбудсмен призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою, а відповідне рішення приймається парламентом відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР.

Як відомо, в нині діючому законодавстві таке голосування відбувається таємно шляхом голосування бюлетенями.

Також пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема передбачено, що неповага до КСУ з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Судом до участі у справі, що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання сенату, Великої палати КСУ або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до КСУ тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Народний депутат України Тетяна Юзькова (фракція Радикальної партії) наголошувала на порушенні Регламенту ВР при розгляді даного законопроекту, зокрема, через те, що Регламент забороняє розглядати на одній сесії законопроект, якщо він раніше не був підтриманий.

Вона нагадала, що у квітні парламент відмовився підтримати майже аналогічний за змістом законопроект про КСУ. Крім того, під час розгляду законопроекту не було висновку науково-експертного управління, що є порушенням Регламенту.

Народний депутат України Владислав Голуб (позафракційний) наголосив, що даний законопроект був зареєстрований з порушенням Регламенту, і він не був включений до порядку денного сесії.