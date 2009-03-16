У Ющенка дають три тижні на закінчення переговорів про кредит МВФ

У Секретаріаті Президента сподіваються на завершення переговорів про отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом трьох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

При цьому він наголосив, що перш ніж місія МВФ знову відвідає Україну, владі країни потрібно виконати «добре скоординовану роботу», що стосується виконання зобов`язань, узятих на себе Україною.

Зокрема, О.ШЛАПАК вважає, що прискорити переговорний процес, можливо, вдасться у разі ухвалення зареєстрованих у парламенті законопроектів, що стосуються збільшення акцизів на алкоголь і нафтопродукти, збалансування бюджету Пенсійного фонду України (за словами О.ШЛАПАКА, вимогами МВФ передбачений дефіцит бюджету ПФУ не більш ніж 6 млрд. грн.), а також законопроекту, яким пропонується скасувати статті 84 і 86 Держбюджету, що обмежують, на думку МВФ, незалежність Національного банку України.

У той же час О.ШЛАПАК підкреслив, що на сьогодні немає абсолютної впевненості у тому, що ухвалення вказаних вище законопроектів зумовить продовження роботи місії МВФ в Україні, оскільки не виключено, що у Фонду можуть виникнути додаткові питання.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

3 березня Міжнародному валютному фонду було офіційно надіслано проект листа про наміри подальшої співпраці з фондом, який є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

Проте 7 березня тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернено відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

За неофіційною інформацією, окрім зменшення дефіциту бюджету або знаходження реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще ряд умов, зокрема, підвищення тарифів на газ власного видобутку, який використовується для потреб населення, і збільшення пенсійного віку.

10 березня народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Сергій ТЕРЬОХІН заявив, що “не був відправлений лист назад. Але були поставлені додаткові питання. МВФ турбує порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету”.

11 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що українська влада узгодила всі проблемні моменти, які відзначав Міжнародний валютний фонд, за добу буде направлений новий лист до МВФ. Проте до вечора п`ятниці, 13 березня, жодної інформації про відправлення до МВФ нового листа не повідомлялося.