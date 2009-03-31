Японія не збиралася й не збирається давати Києву $5 мільярдів

У Посольстві Японії в Україні висловили здивування з приводу інформації міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, обнародуваної в інтерв`ю УНІАН, про те, що Японія розглядає питання про надання Україні кредиту в єнах, еквівалентного 5 млрд. доларів США.

Як повідомили УНІАН в японському посольстві, в даний час уряд Японії це питання не розглядає.

(Раніше Б.ДАНИЛИШИН сказав в інтерв`ю УНІАН, що питання надання Україні такого кредиту розглядалося під час робочого візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Японії 25-26 березня. Умови кредиту, за словами міністра економіки, «навіть вигідніші, ніж у МВФ». У свою чергу Україна, за інформацією Б.ДАНИЛИШИНА підготувала проект закону про відміну 13-процентної надбавки до мита на імпорт низки груп товарів, зокрема автомобілів, в чому зацікавлена Японія.)

Представник Посольства Японії підтвердив, що його країна дійсно зацікавлена у скасуванні надбавки до мита, хоча «це ніяк не пов`язано з будь-якою допомогою Україні». Він також сказав, що йому «важко зрозуміти», чому в проекті закону, підготовленому в уряді, говориться про скасування надбавки до мита на всі групи товарів, а у раніше прийнятій постанові уряду скасовано надбавки на всі товари, окрім автомобілів і холодильників.

У Посольстві Японії також повідомили, що в рамках технічної допомоги Україні Японія наприкінці весни або на початку літа направить в нашу країну експерта з фінансових питань. «Коло його завдань уточнюється, – сказав японський дипломат. – Якщо говорити в цілому, то він консультуватиме з проблем економічної кризи. Експерт працюватиме в Міністерстві економіки, Міністерстві фінансів і Національному банку України».

У свою чергу Б.ДАНИЛИШИН повідомив раніше, що фінансові експерти прибудуть до України вже цього тижня «для остаточного визначення умов і напрямів використання кредиту».