У Раді Європи заявили, що для України настав час виконати антикорупційні реформи

У Групі держав проти корупції Ради Європи (GRECO) заявляють, що для України настав час виконати перспективні реформи у сфері боротьби з корупцією, і надали Києву нові рекомендації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у новій доповіді організації, оприлюдненій у вівторок.

Зокрема, GRECO закликає українську владу проводити антикорупційні реформи, розпочаті після Революції гідності, та досягти на практиці ефективних результатів.

Читайте такожУкраїна повинна боротися з корупцією, щоб зменшити важелі впливу РФ - посол США

«GRECO попереджає стосовно затримок та недоліків і закликає підтримувати реформи сильною політичною волею для їх ефективного виконання. Експерти наголошують, що найактуальнішим завданням залишається вирішення основних справ стосовно корупції та подолання безкарності», - сказано у доповіді.

У GRECO вважають за необхідне забезпечити незалежність та ефективність нещодавно створених органів боротьби з корупцією - Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«GRECO особливо стурбована останніми діями, спрямованими на скорочення повноважень НАБУ, зважаючи на серйозні результати розслідувань. Залишаються важливими гнучке співробітництво та спілкування між спеціалізованими антикорупційними установами», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, в GRECO зазначили, що експерти високо оцінили політику відкритості, яку проводить український парламент, але просять збільшити зусилля, спрямовані на підвищення прозорості у законодавстві, включаючи врегулювання лобіювання та вирішення питання конфлікту інтересів.

«GRECO також настійно закликає законодавчий орган посилити антикорупційні заходи у своїх рядах: імунітет не може прирівнюватися до безкарності для тих, хто може буде розслідуваний та переслідуваний за корупційні правопорушення», - йдеться в доповіді.

Читайте такожСтало відомо, скільки корупціонерів відправили до в'язниці за останніх півроку

Крім того, GRECO вітає нову правову базу для судової системи та органів прокуратури. Тим не менш, в організації вважають, що необхідно запровадити додаткові гарантії для зміцнення їхньої незалежності та уникнення неналежного впливу через їх «призначення, кар'єру та повсякденну роботу». «Крім того, потрібно зробити ще більше для підвищення професіоналізму, цілісності та підзвітності суддів та прокурорів», - зауважили в організації.

GRECO зробить оцінку виконання наданих рекомендацій у 2019 році.