Путін вкрай розчарований Тимошенко - експерт

18:06, 05 квітня 2009
Політика
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Прем`єр була останнім фаворитом Кремля?

Станіслав Бєлковський
Кремль робитиме ставку не на конкретних політиків України, а на певні політичні сценарії, які дозволяли б великому російському капіталу забезпечувати свої інтереси в Україні.

Таку думку в інтерв`ю українському тижневику «2000» висловив російський політолог Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ.

За його словами, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН особисто вкрай розчарований в прем`єр-міністрі України Юлії ТИМОШЕНКО після підписання меморандуму про модернізацію української ГТС.

«Ще недавно йому здавалося, що він знайшов першого і останнього українського політика, який готовий жорстко виконувати свої зобов`язання. А на тому тижні він переконався, що в цьому сенсі Ю.ТИМОШЕНКО нітрохи не відрізняється від її попередників і, можливо, послідовників», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

При цьому він припускає, що Ю.ТИМОШЕНКО була останнім фаворитом Кремля.

«Після того, як вона, на думку В.ПУТІНА, його кинула (як про це зараз заведено говорити в Москві), ставка скоріше робитиметься не на людей, а на певні політичні сценарії, які дозволяли б великому російському капіталу забезпечувати свої інтереси в Україні. А хто їх забезпечить для Кремля - це вже буде десятим питанням. Якщо такою постаттю виявиться Олег ТЯГНИБОК, то буде О.ТЯГНИБОК», - упевнений експерт.

Він зазначив, що зараз російська політична еліта перебуває в ступорі, але за півтора-два роки такі сценарії можуть виникнути.

Водночас, С.БЄЛКОВСЬКИЙ вважає, що декларація про реконструкцію ГТС України - закономірний результат газових воєн 2006-2009 років. За його словами, ряд експертів попереджали «Газпром» і В.ПУТІНА, що газові війни спонукають Європу вибудовувати інфраструктуру газового транзиту без Росії, зокрема модернізувати українську ГТС.

«Гадаю, тут Україна йде у фарватері Європи, і для неї це правильний вибір. Логіка взаємодії з “Газпромом” і В.ПУТІНИМ останніми роками показує: добиватися від них яких-небудь поступок можна тільки з сильної позиції. І зараз Україна в альянсі з Європою таку позицію зайняла. Після цього вже можна піти на компроміс і допустити певну частину «Газпрому» і Росію до участі в модернізації. Але об`єм вимог з боку команди В.ПУТІНА буде вже свідомо нижчим», - сказав політолог.

За його словами, в системі газопостачань на пострадянському просторі постачальник, тобто «Газпром», залежить від споживача і транзитної країни нітрохи не менше, ніж вони залежать від нього.

«Сьогодні Росії нікуди продавати газ, окрім Європи і в неї немає іншого серйозного маршруту, окрім України. Розмови про те, що завтра будуватимуть Північний і Південний потоки - явний блеф. Ці газопроводи ще навіть не починалися будуватися. І знадобляться багато років і багато мільярдів євро, щоб їх побудувати», - сказав він, додавши, що окрім цього вони не вирішують для Росії головну проблему – наявність транзитних країн. Зокрема, той же «Північний потік» піде по дну Балтійського моря через територіальні води або Польщі, або Фінляндії та Естонії.

 

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