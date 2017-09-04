Запровадження візового режиму з Росією лишається актуальним – Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що й надалі лишається актуальним питання щодо введення віз для в’їзду в Україну громадянам Росії, не зважаючи на запровадження біометричних паспортів для в’їзду іноземців, зокрема, і росіян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій заявив на брифінгу.

За його словами, рішення РНБО про введення біометричних паспортів для в’їзду в Україну, зокрема, громадян РФ «є правильним кроком, і це, власне крок, який спрямований на обмеження безконтрольного в’їзду в Україну громадян РФ».

В той же час він наголосив, що це питання не знімає актуальності введення повноцінних віз для громадян РФ.

«Тому я далі тримаю це питання на контролі і надалі буду шукати прихильників в цьому питанні і цього рішення. Сподіваюся, що ми зможемо знайти позитивне рішення», - сказав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна введе біометричний контроль на кордоні для всіх іноземців.

У свою чергу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що біометричний контроль для іноземців на кордоні має запрацювати не пізніше 1 січня 2018 року. Він відзначив, що для росіян буде введено електронну систему попередньої реєстрації. За словами Турчинова, Київ вводить біометричний контроль для іноземців, щоб диверсанти не перетинали кордон за підробленими документами.

Також Турчинов повідомив, що у громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.