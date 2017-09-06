Комітет Ради рекомендував депутатам прийняти у першому читанні законопроект, що врегулює роботу Генінспекції ГПУ

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (реєстраційний номер 6553).

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Як повідомили у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка», про це за результатами засідання Комітету заявив перший заступник голови Комітету, народний депутат України (фракція «БПП») Микола Паламарчук.

Він зауважив, що нині діяльність Генеральної інспекції ГПУ законодавчо не врегульована. «Законопроектом чітко визначені функції Генеральної інспекції. Генеральна інспекція має викривати усіх негідників, які порушують закон, боротися з корупцією в прокуратурі. В цьому році на 17 хабарників-прокурорів відкрили кримінальні справи. Запропоновані проектом зміни спрямовані на забезпечення незалежності та ефективності розслідування злочинів, вчинених прокурорами, здійснення державного обвинувачення у відповідних провадженнях, проведення службових розслідувань, аудиту фінансово-господарської діяльності органів прокуратури», – додав Паламарчук. Він також повідомив, що під час розгляду законопроекту в Комітеті у депутатів виникли декілька запитань до законопроекту. «Перше – щодо слідства. Цим законом передбачається, що слідчі працюватимуть доти, поки ця функція не буде передана з ГПУ до Державного бюро розслідувань. Друге питання - коли кандидат пропонується на ту чи іншу посаду в прокуратурі, вони проходять комісію на посади в Генінспекцію та комісію в НАБУ. Тому виникло зауваження щодо того, що двічі кандидати проходять цю комісію, зокрема на доброчесність, поліграф. Ми подумаємо, як ці норми до другого читання врегулювати. В цілому, закон дуже потрібний, саме цей законопроект усуває колізії, які існують в законі про ГПУ. Ми внормуємо завдання і порядок роботи Генеральної інспекції», – додав Паламарчук.