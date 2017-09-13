Заблокувати через суд призначення недостойних кандидатів у Верховний суд буде неможливо - громадський сектор

Заблокувати через суд призначення недостойних кандидатів, в тому числі і тих, щодо яких є негативний висновок Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів, у Верховний суд буде неможливо.

Про це в коментарі УНІАН повідомив член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Читайте такожУ Києві "нечисть в мантіях" пройшлася маршем і встала на варту "оновлення" Верховного суду (фото, відео)

Він підкреслив, що теоретично будь-хто має право на захист своїх інтересів у суді. Однак, для того, щоб адміністративний суд узяв позовну заяву до розгляду, потрібно довести, що права позивача порушені. У даному випадку - порушені через подання президенту Вищою радою правосуддя на призначення особи членом Верховного суду.

"На практиці це означатиме, що лише сам кандидат, якого ВРП не подасть президенту на призначення, зможе звернутися у суд. А щодо оскарження тих кандидатів, яких ВРП рекомендуватиме до призначення, то ці рішення оскаржити буде неможливо", - сказав він.

Маселко також додав, що по суті ВРП є останньою інстанцією у призначенні нового складу ВС, оскільки за президентом лишається лише церемоніальна роль підписання відповідного указу.

Нагадаємо, що із 120 кандидатів до оновленого Верховного суду, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії суддів, 30 отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

З 14 вересня ВРП починає розгляд кандидатур переможців конкурсу на посади суддів ВС.

Як повідомляв УНІАН, представництво Європейського Союзу в Україні заявило, що призначення хоча б кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи.