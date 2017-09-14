ДПСУ: інформація про замінування "Шегині" могла надійти від прибічників Саакашвілі

Прикордонники отримали інформацію про замінування 10 вересня у пункті пропуску «Шегині» від Служби безпеки України. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

«І все ще про прорив на "Шегинях" 10-го вересня. Що стосується замінування... Ця ситуація викликає зараз багато запитань, тому розібрався у ній детальніше!», - написав він.

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Слободян зауважив, що «дзвінок про замінування в жодному разі не лежав в площині інтересів прикордонників чи правоохоронних органів загалом».

«Прикордонники отримали інформацію від СБУ в той час, як Служба безпеки отримала відповідне повідомлення про замінування від аноніма на 102», - пише він.

За його словами, тоді, як і передбачено планом локалізації кризових ситуацій, прикордонники припинили рух, оповістили служби в пункті пропуску, поінформували колег із суміжної сторони та здійснили евакуацію людей із режимної зони. Слободян також повідомив, що «за фактом перевірки пункту пропуску підрозділом розмінування МВС складено відповідний акт...»

«В той же час, якщо припустити, що дзвінок поступив від групи провокаторів з числа прихильників Міхаїла Саакашвілі, то таким чином була звільнена територія пункту пропуску для подальшого штурму та безперешкодного пересування до державного кордону... Чи так це? Встановить слідство. Аноніма, який повідомив про замінування, шукають...», - написав Слободян.

Як повідомив кореспонденту УНІАН 10 вересня прес-офіцер Головного управління ДСНС у Львівській області , в той день о 18.10 на телефон «101» надійшло анонімне повідомлення про замінування прикордонного пункту пропуску «Шегині».

на українсько-польському кордоні. Тоді підрозділи рятувальників, вибухотехніків, поліції та медики вже прибули на місце, розпочато обстеження території пункту пропуску.

Як повідомляв УНІАН, позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації 10 вересня Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Внаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні постраждали 8 прикордонників та 13 працівників поліції.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.