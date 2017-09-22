Данія підтримує подальший тиск на російського агресора заради врегулювання на Донбасі – МЗС

Міністр закордонних справ та розвитку Королівства Данія Андерс Самуельсен заявляє про необхідність здійснення подальшого тиску на російського агресора з метою врегулювання російсько-українського конфлікту. Як повідомляється на сайті МЗС України, під час свого перебування в Нью-Йорку міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм данським колегою.

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Зокрема, Самуельсен підтвердив, що Данія послідовно виступає за підтримання тиску на російського агресора з метою врегулювання російсько-українського конфлікту. У цьому зв’язку співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей та роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у якій Данія бере активну участь, а також просування ініціативи України щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

Міністри також торкнулися питання розвитку політичного та економічного діалогу між Україною і Данією. Глава МЗС Данії наголосив на тому, що співробітництво з Україною визначено пріоритетним у новій данській програмі сусідства на 2017-2021 роки. Зі свого боку Клімкін висловив вдячність своєму колезі за допомогу Данії з впровадження політичних та економічних реформ в Україні.

Співрозмовники обговорили розвиток інвестиційного співробітництва і підготовку до наступної конференції з питань реформ в Україні Opportunity Ukraine, яку планується провести у Копенгагені у 2018 році.