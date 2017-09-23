Порошенко і Трюдо обговорили розширення економічних можливостей

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Петро Порошенко під час сьогоднішньої зустрічі обговорили набуття чинності Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною (УВТ).

Про це йдеться у спільній заяві керівників держав, оприлюдненій прес-службою глави української держави за підсумками зустрічі в Торонто.

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Зокрема, сторони назвали набуття чинності УВТ історичним моментом наших двосторонніх відносин. "Ми віддані тісній спільній роботі над тим, щоб громадяни Канади і України могли якнайшвидше скористатися перевагами Угоди", - йдеться в повідомленні.

Завдяки імплементації цієї Угоди України та Канада сподіваються активізувати двосторонню торгівлю у сільськогосподарській, інформаційно-технологічній, енергетичній та авіакосмічній сферах.

"У рамках дворічного огляду УВТ ми вивчимо можливість розширення дії Угоди на додаткові сфери, такі як послуги та інвестиції", - зазначається в тексті заяви.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною і Канадою набула чинності 1 серпня.

Угода одномоментно знімає до 98% торговельних обмежень і мит у взаємній торгівлі між двома країнами. В даний момент угода фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже за два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі та внести до переліку послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, відразу після ратифікації та набуття чинності угодою українські товаровиробники можуть експортувати в Канаду всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкий спектр сільськогосподарської продукції, крім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

Згідно з прогнозними розрахунками Мінекономрозвитку, набуття чинності угодою призведе до втрати доходів бюджету, зокрема, через скасування ввізних мит, приблизно на 1,2 млн дол. в перший рік дії угоди. Водночас, в середньостроковій перспективі недонадходження можуть бути компенсовані за рахунок податку на додану вартість, а також збільшення припливу прямих іноземних інвестицій на близько 36 млн дол. упродовж трьох років. При цьому прогнозне зростання експорту в Канаду за рахунок угоди становить 0,6 млн дол. на рік.