Заарештований учасник "прориву Саакашвілі" програв апеляцію і знепритомнів у залі суду (фото)

Сьогодні Апеляційний суд Львівської області своїм рішенням залишив в силі ухвалу Галицького районного суду Львова від 13 вересня про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 днів до 9 листопада включно 39-річному Олександру Бурцеву, який брав участь у прориві контрольно-пропускного пункту «Шегині», який мав місце 10 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання у залі суду перебував колишній голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який звертався до суду разом з сімома народними депутатами передати Бурцева на поруки.

Йому інкримінується скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.332 (Незаконний перетин державного кордону України), ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст.293 ( Групове порушення громадського порядку) ККУ.

Захист обвинувачуваного просив суд не застосовувати щодо Бурцева таку міру запобіжного заходу як позбавлення волі у вигляді арешту на 2 місяці і змінити його на особисте зобов’язанні.

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Колегія суддів своєю ухвалою, яку зачитав суддя Зіновій Макойда, постановила, що клопотання захисту не підлягає задоволенню, і що Галицьким судом було вірно застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час завершення зачитування ухвали суду Бурцев втратив свідомість, присутні на засіданні активісти «Руху нових сил» викликали швидку допомогу, судді залишили зал засідань під скандування “Ганьба!”. Коли зачитували вирок, Саакашвілі в залі засідань вже не було.

Член політради «Руху нових сил» Ольга Галабала заявила у коментарі журналістам, що Бурцев міг втратити свідомість від раптового стрибка інсуліну, оскільки він є інсулінозалежним і в СІЗО йому ліки не дають.

Як повідомляв УНІАН, у справі щодо прориву кордону у КПП «Шегині» 10 вересня, коли позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон, заарештовано Андрія Котниченка з Черкас і Олександра Бурцева з Івано-Франківська.

Тоді прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Внаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні постраждали 8 прикордонників та 13 працівників поліції.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.