До 300 тисяч на місяць: "Гроші" розповіли про зарплати суддів Верховного суду в 2018 році

Скандал із формуванням Верховного суду докотився вже до Європи. Найбільша щоденна німецька газета Süddeutsche Zeitung написала розгромну статтю про конкурс з відбору суддів, яку назвала "Президент підпорядкував собі правосуддя" і написала про величезний вплив влади на суддів. Яким, задля більшої покірності, значно підвищили зарплату.

Програма "Гроші" знайшла навіть таких, які будуть отримувати по 200 тисяч гривень на місяць, йдеться в сюжеті.

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"Зарплата у 3 мільйони на рік. стільки в Україні не заробляє навіть президент. Стільки вже в 2018 році будуть заробляти судді", - йдеться в сюжеті.

Вища рада правосуддя обрала трохи більше сотні суддів до Верховного суду України. І всі вони отримуватимуть до 300 тисяч гривень на місяць. По три мільйони в рік. "Крутіші за депутатів, адже обрані пожиттєво і їх уже практично неможливо звільнити", - зазначають "Гроші".

Громадська рада доброчесності півроку відбирала кандидатів у Верховний суд. Із понад півтори тисячі претендентів відібрали лише 111. Але і серед них чесність кожного четвертого новообраного судді викликає сумнів у активістів. "Ніякої зміни немає, це ті ж самі судді, ті ж самі е-декларанти, які не соромляться показувати свої мільйонні статки, і ось ми бачимо, що їх утримання ще в три рази збільшується", - каже координатор громадської платформи "Нова країна" Павло Себастьянович.

За словами експертів, суддів, які засвітилися у скандалах, беруть із особливим задоволенням, адже їх в будь який момент можна притиснути правоохоронцями.

"Суддівська реформа в Україні добігає кінця. Верховний суд оновився майже на половину. 20% суддів взагалі прийшли не з судової системи. Відповідальності й повноважень у служителів феміди стало більше. Тож і ставку суддям поставили таку, щоб через рік новостворений суд не перетворився на стару корупційну діру. Проте судді старої системи все ж пролізли у головний судовий орган країни", - зазначають "Гроші".