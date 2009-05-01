Відкриті списки не вирішать проблем виборчої системи

Українські політики та експерти вважають, що введення відкритих виборчих списків не вирішить повністю існуючих проблем у виборчій системі.

Як свідчать висновки експертів Інституту Горшеніна з річної програми соціологічних досліджень «Проект країни», презентованої у березні 2009, пропорційна виборча система не влаштовує електорат, який прагне бачити у виборчих органах конкретних людей, здатних нести персональну відповідальність, а до мажоритарної системи виборів населення ставиться прихильно.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Інституту Горшеніна, коментуючи відповідний висновок соціологів, народний депутат України від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ погодився, що для України більш ефективною була б мажоритарна виборча система. При цьому, за його словами, політичні реалії сьогодення змушують шукати компромісний варіант, яким теоретично міг би бути варіант відкритих виборчих списків. Водночас, за словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, на сьогодні мало хто знає, як саме цей варіант можна реалізувати. «Я особисто більше схиляюсь до того, що не вичерпала свій потенціал модель змішаної виборчої системи», - сказав він.

У свою чергу, голова правління центру «Соціовимір» Сергій ТАРАН , не вважає правильним той факт, що сьогодні пропонується зробити вибір з двох виборчих систем - мажоритарної та пропорційної. Він зауважив, що в світі існує близько 250 різних виборчих систем. «Мажоритарна система, яка в нас була, – у неї була одна величезна проблема – вона дуже серйозно посилювала політичну корупцію на місцях. Через мажоритарну систему дуже легко пустити схеми, які називають «голосування за гречку»» - сказав С.ТАРАН. Пропорційна система, на думку експерта, також має свої недоліки. «Найпростіший спосіб, який приходить в голову, найлогічніший - це коли існують мажоритарні округи, а по цих округах лише партії - ніяких самовисуванців - повинні давати кандидатів. Це б одночасно стимулювало і розвиток партій, і виборці знали б кандидатів. Безумовно, ця система не нова була б для України, але, принаймні, вона частково врахувала б ті помилки, які вже були», - сказав він.

Народний депутат України від БЮТ Ігор ГРИНІВ вважає, що проблема недоліків виборчої системи не є саме зараз актуальною для України. «Під час кризових подій змінювати правила гри є, очевидно, нераціональним», - сказав він. І.ГРИНІВ пропонує залишити на деякий час існуючу виборчу систему і спробувати навчитися жити по ній. «При будь якій виборчій системі можна досягнути системного управління державою», - сказав він.

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає прийнятним варіант повернення до суто мажоритарної або змішаної виборчої системи. З його погляду, пропорційна система дискредитована через варіант закритих списків, але варіант відкритих списків теж не ідеальний. «На сьогоднішній день, я думаю, що будь-які проміжні форми, на зразок відкритих списків, не є реальними з внутрішньополітичних обставин. Відкриті списки взагалі дуже умовне поняття. Про них всі говорять, але ніхто абсолютно не пробує дати достатньо чітких пояснень, що це таке», - сказав він. Т.ЧОРНОВІЛ вважає варіант відкритих виборчих списків малореальним, тому що на це на сьогодні немає політичної волі. «А от на повернення до мажоритарної або змішаної системи політична воля могла б з’явитися», - зазначив він. Найбільш прийнятним, на його думку, є «варіант мажоритарної системи з підбиттям підсумків методами пропорційної системи: коли депутат обирається в округах, а потім його результати ідуть в загальну копилку партійного списку і за результатом кожного депутата він займає відповідне місце в списку”.