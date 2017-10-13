Клімкін: Київ ще не довів етнічним меншинам усіх переваг закону про освіту
Україна буде працювати над висновками Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту", заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо українського закону "Про освіту" – "не поразка і не перемога". Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Рішення ПАРЄ сьогодні – не поразка і не перемога. Над висновками Венеціанської комісії будемо працювати. Але ми ще не довели етнічним громадянам усіх переваг закону", – написав він.
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Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч з Клімкіним не переконала голову МЗС Угорщини змінити думку щодо закону про освіту. Зокрема, за підсумками зустрічі Сіярто підтвердив намір Угорщини блокувати подальше зближення України з Європейським Союзом.
Також він назвав відносини між Києвом і Будапештом, "найбільш складними з моменту проголошення незалежності України в 1991 році". Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.
Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.
Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.