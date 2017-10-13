Клімкін: Київ ще не довів етнічним меншинам усіх переваг закону про освіту

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи щодо українського закону "Про освіту" – "не поразка і не перемога". Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Рішення ПАРЄ сьогодні – не поразка і не перемога. Над висновками Венеціанської комісії будемо працювати. Але ми ще не довели етнічним громадянам усіх переваг закону", – написав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч з Клімкіним не переконала голову МЗС Угорщини змінити думку щодо закону про освіту. Зокрема, за підсумками зустрічі Сіярто підтвердив намір Угорщини блокувати подальше зближення України з Європейським Союзом.

Також він назвав відносини між Києвом і Будапештом, "найбільш складними з моменту проголошення незалежності України в 1991 році". Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.