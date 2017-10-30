Київ готовий до будь-яких сценаріїв у справі "Україна проти РФ" – посол

У справі «Україна проти РФ», яку розглядає Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, Київ готовий до того, що на свій меморандум, який є найголовнішим документом, Москва надасть контр-меморандум, а тому прораховує всі можливі варіанти. Про це в інтерв’ю агентству УНІАН повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

На запитання, на якому етапі перебуває робота з підготовки Україною меморандуму з доказами злочинів Росії, який повинен бути готовий до 12 червня 2018 року, Ченцов відповів: «Цей меморандум є одним з найголовніших документів у процесі. У ньому буде представлена українська позиція по суті порушень Російською Федерацією своїх зобов'язань в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У нас є достатньо матеріалів, які можуть бути представлені в суді. Однак чимало ще треба зробити для ретельного відбору доказів, їх систематизації та якісного подання. Тому цей досить тривалий період підготовки наповнений інтенсивною роботою».

За словами посла, після подачі меморандуму українською стороною у Росії буде 13 місяців для підготовки контр-меморандуму. «Ми готові до будь-яких сценаріїв і прораховуємо всі можливі варіанти. У будь-якому випадку розгляд справи по суті буде відповідати загальній динаміці розгляду справ у Суді. Враховуючи складність суперечки, вивчення письмових матеріалів до моменту винесення остаточного рішення може зайняти значний час», - вважає Ченцов.

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Коментуючи невиконання Росією рішення про попередні заходи у цій справі, в яких Суд вказав, що Росія повинна утриматися від обмеження можливості кримським татарам зберегти свої інституції, в тому числі Меджліс, а також гарантувати доступність освіти українською мовою, дипломат зауважив, що українська сторона дуже уважно відстежує ситуацію. «Вона ускладнюється тим, що ні органи влади, ні спеціалізовані міжнародні структури не мають доступу на окуповані території. Російська сторона ігнорує як рішення Суду ООН, так і заклики верховного комісара з прав людини. А для держави-засновниці ООН це вже є серйозним компрометуючим фактором», - наголосив посол.

За його словами, зараз Україна в координації з низкою держав-партнерів просуває в ООН проект нової резолюції «Ситуація з правами людини в Криму і Севастополі, Україна», в якій будуть зафіксовані наявні порушення. «Ми будемо вимагати від російської сторони дотримання зобов'язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права, у тому числі будемо вимагати повного виконання рішення Міжнародного суду ООН», - заявив Ченцов.

Як повідомляв УНІАН, позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

19 квітня суд оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, в тому числі Меджліс. Також Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

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Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

12 травня в Гаазі відбулася нарада делегацій сторін у справі "Україна проти РФ", за результатами якої було визначено, що Україна повинна до 12 червня 2018 року подати в Міжнародний суд ООН меморандум з усіма доказами злочинів Росії з часу початку агресії у 2014 році, а Росія свій контр-меморандум - до 12 липня 2019 року.