Поляку, який розмалював українське консульство у Жешуві, загрожує до 5 років в’язниці

У прокуратурі Жешува заявляють, що поляку, який розмалював українське консульство, загрожує до 5 років тюрми за заклики до ненависті проти українців.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

За інформацією голови прокуратури Жешува, інцидент стався у період з 30 вересня по 2 жовтня.

35-річному поляку, який зізнався, що скоїв злочин під впливом емоцій, також інкримінується пошкодження фасаду будівлі консульства, який був розмальований написами, зображенням свастики та шибениці. Збиток оцінений у 2,5 тис. злотих.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня стало відомо про акт вандалізму на фасаді будівлі українського почесного консульства в польському Жешуві.

"Щодо акту вандалізму офіційно звернулись до МЗС Польщі. Місцева поліція оперативно відреагувала. Розпочато слідчі дії", - заявила речник МЗС України Мар’яна Беца.

На будівлі почесного консульства було написано антиукраїнські написи червоною фарбою. Серед написів фігурували назви "ОУН-УПА" та "Ваффен-СС".