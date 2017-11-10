Через високу смертність на дорогах у Гройсмана вирішили взятися за безпеку руху

Кабінет міністрів планує направляти 5% від суми, передбаченої на реконструкцію доріг, на забезпечення безпеки дорожньо-транспортного руху.

Читайте такожАваков сподівається, що до кінця року радикально посилиться покарання за водіння автомобіля у п'яному виглядіЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, присвяченому розгляду рішень щодо підвищення безпеки дорожнього руху.

"Тисячі людей щороку гинуть (у ДТП - УНІАН), десятки тисяч потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, десятки тисяч травмованих. Ця проблема стала надзвичайно серйозним викликом для всіх нас", - сказав він.

Тому, за словами глави уряду, важливо забезпечити кроки, які дозволять системно вирішити цю проблему.

"По-перше, ми будемо інвестувати 5% того, що ми витрачаємо на реконструкцію і модернізацію доріг, на безпеку руху. Друга позиція, яка є дуже важлива, - ми будемо підвищувати відповідальність і контроль за дотриманням правил дорожнього руху", - сказав він.

По-третє, за словами Гройсмана, важлива відповідальність патрульної служби: "Чистота рядів Національної поліції для нас має надзвичайно важливе значення".

Також, додав він, необхідно підвищити відповідальність тих, хто проводить екзамени для отримання водійських посвідчень, "в тому числі подивитися на те, як працюють такі комбінати підготовки".

"Оці три базові речі дадуть можливість навести порядок (на дорогах)", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт у країні, в цьому році перевищив 20 млрд грн, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 км.