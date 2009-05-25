БЮТ звинувачує Януковича в провокації

У фракції Блоку Юлії Тимошенко називають інформаційною провокацією заяви представників Партії регіонів про переговори, які начебто ведуться між цими політичними силами щодо внесення змін до Конституції України.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

“Усі розмови про зміни до Конституції є інформаційною провокацією”, - сказав він. В.ПИСАРЕНКО наголосив, що на сьогодні немає жодних підстав для того аби внести такі зміни. Народний депутат нагадав, що до завершення чергової сесії парламенту залишилося лише три пленарних тижні. “Але цього зовсім недостатньо, аби розробити та внести адекватний законопроект про внесення змін до Конституції, ухвалити його, направити до Конституційного Суду з тим щоб на наступній сесії ухвалити в цілому”, - сказав він. Крім того, за словами В.ПИСАРЕНКА, кожна політична сила вже входить у виборчу президентську кампанію і займається саме цими питаннями.

Коментуючи заяву щодо переговорів між БЮТ та Партією регіонів по створенню коаліції, народний депутат зауважив, що в парламенті давно ведуться розмови про необхідність створення більшості щонайменше в 300 голосів. “Але на сьогодні такої перспективи немає, і демарш БОГОСЛОВСЬКОЇ (колишній член Партії регіонів УНІАН), говорить про те, що в середині цієї політичної сили не все гаразд”, - додав В.ПИСАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним партія веде переговори з Блоком Юлії Тимошенко.

За його словами, також ведуть переговори з іншими політичними партіями.

Він повідомив, що нині залишається без відповіді питання, чи “готові ми (йдеться про Партію регіонів – УНІАН) взяти відповідальність разом з тією політичною силою (йдеться про БЮТ – УНІАН), чи ні”.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що переговори з БЮТ щодо змін до Конституції “не припинялися ніколи”. Він додав, що Партія регіонів завжди виступала за проведення судової реформи та реформи органів влади на місцях.

В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що після президентських виборів “відбудеться об’єднання, нове єднання політичних сил в парламенті, і тоді не потрібні будуть дострокові парламентські вибори”.