У Росії не здивуються, якщо Янукович приведе Україну в НАТО

Керівництво Росії не вбачає в НАТО реальної загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила директор Центру європейської безпеки Тетяна ПАРХАЛІНА (Москва), виступаючи на круглому столі в Москві «Військова співпраця Росія-НАТО: проблеми і перспективи».

«Я далека від того, що дизайнери нашої (російської) зовнішньої політики дійсно вважають, що від НАТО виходить загроза. Є реальні погрози з Півдня і виклики зі сходу», - сказала Т.ПАРХАЛІНА.

За її словами, вперше в російській історії склалася ситуація, коли для Росії немає загрози із заходу.

Експерт відзначила, що в практичному плані Росію і НАТО розділяє не тільки процес розширення на пострадянський простір, а й трансформація Альянсу в глобальний військовий блок і як наслідок зменшення ролі ООН. За її словами, у Росії залишилися дві ознаки наддержавності - наявність ядерної зброї і постійне членство в Радбезі ООН.

Окрім цього, вона відзначила, що дедалі більше країн пострадянського простору роблять євроатлантичний вибір свого розвитку.

«Якщо говорити про Україну і Грузію, то не важливо, будуть вони в НАТО чи ні – вони зробили свій вибір. Я не здивуюся, що одного разу Віктор ЯНУКОВИЧ приведе Україну до Альянсу, бо олігархи, які його підтримують, дали зрозуміти, що їм потрібний вихід на європейський ринок», - сказала Т.ПАРХАЛІНА.

На її думку, російські еліти розуміють, що євроатлантика вже запропонувала модель, яка привабливіша для пострадянського простору, тому розширення НАТО сприймається як виштовхування РФ з «її заднього двору».

Водночас експерт вважає, що «корумпована російська еліта» не зацікавлена ні в співпраці з НАТО, ні, тим паче, інтеграції до Альянсу.

«Еліта намагається представити свої корпоративні й особисті інтереси як національні інтереси країни. Для вступу до Альянсу потрібний консенсус еліт, якого в РФ немає і найближчим часом не буде. Зараз ми спостерігаємо ерозію демократії, зміцнення авторитаризму», - сказала вона.

За її словами, впродовж багатьох років російські політики хотіли зробити головним гаслом виборчої кампанії боротьбу з корупцією, але не змогли домовитися.

«Головним гаслом було – борьба з НАТО, з Америкою, із Заходом – це простіше, це заковтується добре населенням, де живі іще стереотипи», - пояснила она.