В ЄС очікують повного виконання Києвом рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту

В Європейському Союзі очікують, що Україна в повній мірі врахує рекомендації Венеціанської комісії стосовно закону про освіту.

Про це повідомила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич.

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"Рекомендації Венеціанської комісії повинні бути враховані в повній мірі, як зобов'язалася Україна. Це повинно здійснюватися недискримінаційним шляхом, в діалозі з національними меншинами та іншими зацікавленими сторонами, для поступової реформи повинно бути надано більше часу", - сказала вона.

Косьянчич наголосила, що необхідно гарантувати "культурну спадщину меншин та безперервність освіти на мовах меншин в традиційних школах".

Речниця нагадала, що це питання широко обговорювалося на Раді Асоціації Україна-ЄС 8 грудня.

"Ми готові допомогти Україні в реалізації цих рекомендацій та в проведенні загальної реформи в галузі освіти", - додала Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія), опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що рекомендації допоможуть впроваджувати закон з їх урахуванням в інтересах української мови як державної, а також з урахуванням важливості забезпечення розвитку мов національних меншин України для самоідентифікації та у місцях компактного проживання.

У відомстві закликали усіх утриматися від подальшого вільного тлумачення рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту в частині навчання мовами національних меншин.