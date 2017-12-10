Клімкін відреагував на висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ реалізує висновки Венеціанської комісії. Про це він написав у твіттері.

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«Венеціанська комісія на боці справедливості, і називається це «демократія через право». Тому ми звернулися до комісії і отримали результат. Над його реалізацією і будемо працювати з громадами. Крапка», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини.

Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою. 28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. 8 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок, згідно з яким рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті.

Також Венеціанська комісія, серед іншого, рекомендувала забезпечити достатній рівень навчання офіційними мовами ЄС представників відповідних меншин; продовжувати забезпечувати достатню питому вагу освіти мовами меншин на початковому і середньому рівнях на додаток до навчання державною мовою; підвищити якість викладання української мови як державної; звільнити приватні школи від нових мовних вимог тощо.