Порошенко і Дуда скоординували дії для захисту від російської агресії

Президент України Петро Порошенко і президент Республіки Польща Анджей Дуда скоординували дії для захисту від гібридної російської агресії.

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Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час спільної прес-конференції лідерів двох країн за підсумками їх переговорів сьогодні в Харкові.

Порошенко відзначив ефективну співпрацю двох держав в рамках діяльності Українсько-Польсько-Литовської бригади. «Ми дуже задоволені, як розвивається наша співпраця. Ми бачимо, що обмін досвідом і спільні навчання сьогодні приводять до взаємосумісності між нашими арміями, що є взаємовигідним для усіх сторін – України, Польщі та Литви», - підкреслив президент України.

Окремо він відзначив важливу роль Польщі у взаємодії України з країнами Північноатлантичного Альянсу та нагадав про історичний саміт НАТО у Варшаві і рішення Комісії Україна-НАТО, ухвалення важливих рішень щодо створення трастових фондів НАТО, затвердження програми про Стратегічну комунікацію та рішень у сфері кібербезпеки, інших важливих напрямків підтримки України та її подальшої інтеграції до системи Альянсу.

Президент України також назвав невипадковим те, що сьогоднішня зустріч з лідером Польщі була присвячена питанням політики безпеки і оборони, координації дій щодо захисту від гібридної російської агресії. «Я подякував президенту за тверду позицію Польщі у підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, яка була продемонстрована з перших хвилин незаконної анексії Криму і з перших хвилин російської агресії на Сході нашої держави», - зауважив він.

Порошенко підкреслив: «Питання стратегічного партнерства між Україною та Польщею залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом як для Києва, так і для Варшави».

Він також подякував за чітку і незмінну підтримку Польщею України як у питаннях протидії російській агресії, так і в проведенні реформ, а також підтримку європейських прагнень українського народу у питанні повернення до сім’ї європейських народів.