Росія прагне будь-що зберегти свій протекторат на Донбасі - Клімкін

Мета України – усунути Росію і ввести міжнародний компонент на Донбас. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Голосу Америки. Вивести з Донбасу потрібно не тільки "російські війська і російську зброю, але і найманців", - переконаний Клімкін.

Читайте такожОкупація Криму та частини Донбасу розширила територію для розміщення Росією ядерної зброї - Клімкін​"Логіка дуже проста – мандат миротворчої місії має охоплювати і всю територію Донбасу і неконтрольовану ділянку кордону. Він має служити цілям роззброєння і виведення зброї",​ - наголосив він.

Україна та міжнародні партнери мають "спільну думку стосовно необхідного мандату миротворчої місії, - запевнив Клімкін, - а от Росія "намагається міняти тактику і вистрибнути зі всіх форматів, де вона знаходиться, щоб створити враження, що все, що відбувається в Україні – це внутрішній конфлікт".

Наступного року міністр очікує посилення міжнародного тиску на Росію шляхом розширення санкцій та збільшення допомоги Україні в сфері безпеки.

"Санкції США, які мають бути застосовані наступного року, мають бути дуже дієвими", - наголосив він. Клімкін також привітав нещодавнє рішення канадської сторони, яке дозволить "купувати зброю також у Канади".

Варто очікувати більш рішучого стримування Росії і від країн ЄС. "В ЄС починають розуміти, що потрібні інші кроки, через те, що Росія веде війну не тільки проти України, але проти інституцій ЄС. Іспанія, Голландія, Великобританія та Німеччина все більше говорять про те, що така ситуація є неприйнятною. Наступного року варто очікувати збільшення тиску на Росію", - наголосив Клімкін

При цьому, Клімкін не покладає великих надій на збільшення ефективності Мінського формату: "Справа не в форматі, - переконаний Клімкін, - ми постійно працюємо з Німеччиною і Францією. Постійно працюємо зі Сполученими Штатами і від того, що ми щось перемістимо на столі – суть не міняється.

А суть полягає в тому, що Росія хоче залишити свій протекторат на Донбасі будь-яким чином і поки вона від цього не відмовиться, ніякого прогресу не буде".

Фактично, Донбас зараз перебуває під "гібридною окупацією", - вважає Клімкін. Правовий статус Донбасу має визначити закон про окуповані території Донбасу. "Але, фактично і в нашому і в міжнародному правовому полі Донбас розглядається як окупована територія", - наголосив головний дипломат України.

Через окупацію, регіон потерпає від гуманітарної та екологічної катастрофи.

Люди змушені не жити, а "виживати" на Донбасі, там "немає жодного контролю і за шахтами, які заповнюються водою. Вугілля вивозиться контрабандою, потім мішається з російським вугіллям і його намагаються вивозити під маркою Росії. Це – чорні і сірі схеми", - наголосив Клімкін.

"Якщо не працювати далі, якщо не допомагати і не забезпечити доступ і міжнародних гуманітарних організацій і повноцінний доступ Червоного хреста, то ситуація буде набагато складнішою", - зазначив дипломат.