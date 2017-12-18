Саакашвілі поїхав з ГПУ, його викличуть на допит повторно

Генеральна прокуратура України повторно викличе лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі для проведення слідчих процесуальних дій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Враховуючи неявку Саакашвілі на допит, прокурор має намір повторно викликати повісткою підозрюваного для проведення слідчих процесуальних дій", - написав він.

У той же час в ГПУ заявили, що екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" зірвав проведення слідчих дій. Генеральна прокуратура України мала намір взяти зразки голосу політика для фоноскопічної експертизи, заявив в ефірі News One прокурор ГПУ Олександр Говорущак, пише gordonua.

"Сьогодні був викликаний Михайло Саакашвілі Николозович для проведення допиту, а також проведення інших невідкладних та необхідних слідчих процесуальних дій, зокрема отримання експериментальних зразків голосу для проведення фоноскопічної експертизи для підтвердження голосів на відеоплівках, які були раніше опубліковані Генеральною прокуратурою України. Сьогодні підозрюваний Михайло Саакашвілі Николозович зірвав проведення слідчих дій, тому що він викликався для проведення цих слідчих дій у службовий кабінет Генеральної прокуратури, однак він прибув тільки до контрольно-пропускного пункту ГПУ і відмовився проходити далі для проведення слідчих дій", – розповів прокурор.

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Він також уточнив, що в даний час кримінальні провадження щодо Саакашвілі розслідує слідче управління СБУ в місті Києві та Київській області, а ГПУ здійснює процесуальне керівництво.

"Процесуальний прокурор, особисто я, маю право проводити слідчі і процесуальні дії", – додав Говорущак.

Він також повідомив, що Саакашвілі викличуть на допит повторно.

В даний час політик виїхав з-під будівлі ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Міхеїл Саакашвілі заявляє, що піде на допит у Службу безпеки України, а в Генеральну прокуратуру України - ні.

Нагадаємо, генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28 ), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.