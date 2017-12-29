В 2017 році в Україні зафіксовано майже 300 випадків порушень свободи слова

У 2017 році в Україні зафіксовано 274 випадків порушень свободи слова. Згідно з дослідження, основними нападниками на журналістів та порушниками свободи слова у 2017 році були приватні особи (150 випадків), місцева влада (49 випадків) та правоохоронні органи (33 випадки).

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на власне щорічне дослідження “Барометр свободи слова”.

"У 2017 році на неокупованій території України було зафіксовано 274 випадки порушень свободи слова (станом на 28 грудня), що незначно більше, ніж минулого року (у 2016 році ІМІ зафіксував 264 порушення свободи слова в Україні, у 2015 році – 310 випадків, у 2014 році – 995 випадків)", - йдеться у повідомленні.

Водночас уточнюється, що додатково в окупованій Росією АР Крим цього року зафіксовано 16 таких випадків, а на території Донбасу - 3.

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Повідомляється, що до трійки категорій-лідерів за кількістю порушень увійшли перешкоджання законній журналістській діяльності (88 випадків), обмеження доступу до публічної інформації (40 випадків) та погрози і залякування журналістів (37). На четвертому місці - напади і побиття журналістів (29 випадків). На п'ятому - кібератаки (15 випадків).

"Раніше, протягом двох попередніх років (2015 та 2016 роки), ІМІ спостерігав тенденцію, коли порушниками були переважно приватні особи. Нагадаємо, що в 2013-2014 роках основними агресорами і порушниками прав журналістів були представники правоохоронних органів та місцеві чиновники", - повідомляє ІМІ.

Раніше "Репортери без кордонів" назвали найнебезпечнішу країну для журналістів.