За переслідування "автомайданівців" не покарано жодного посадовця — адвокат

Через чотири роки після поїздки активістів організації «АвтоМайдан» до резиденції екс-президента України Віктора Януковича «Межигір’я» не покарано жодного правоохоронця чи жодного суддю, які фальсифікували адміністративні справи проти учасників цієї акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив адвокат «АвтоМайдану» Роман Маселко.

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За його словами, через 4 роки після тих подій фактично не покарано жодного правоохоронця. Він нагадав, що відразу після Революції гідності різними регіональними прокуратурами, переважно Києва та Київської області, було відкрито сотні проваджень, почалися розслідування, але ці розслідування з самого початку були формальними і неякісними. Були навіть спроби закрити ці провадження.

“В результаті регіональні прокуратури передали до суду 48 обвинувальних актів стосовно 52 осіб. Це працівники Державтоінспекції та п’ятеро суддів. Але ми вже тоді бачили, що ці провадження не мають жодної перспективи в судах через неякісне слідство”, - сказав Маселко.

Він підкреслив, що у 2015 році говорив про це тодішньому і нинішньому заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку, однак той не вжив жодних заходів для проведення належного досудового розслідування даних справ.

“Столярчук сказав: що ви мене будете вчити? Я заступник генерального прокурора”, - зазначив адвокат.

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Маселко додав, що за усіма 48 кримінальними провадженнями, переданими до судів, немає жодного обвинувального вироку, але вже винесено 7 виправдувальних вироків. А стосовно тих справ, які перебувають у судах, то вони роками не розслідуються: справи закривають, рішення про закриття оскаржуються, справи знову потрапляють у суди, і так по колу, попри те, що переважна більшість цих справ передана до судів ще наприкінці 2014 року, зазначив адвокат.

Також він повідомив, що є ще одна категорія «автомайданівських» справ. Мова йде про справи, які свого часу були передані до Департаменту спеціальний розслідувань Генпрокуратури. У тих справах було доведено, що рядові працівники ДАІ фальсифікували рапорти про порушення «автомайданівцями» правил дорожнього руху за вказівкою свого керівництва.

“У вересні минулого року до суду був переданий обвинувальний акт стосовно 19 працівників ДАІ включно з колишнім керівником Державтоінспекції столиці та його заступниками. Встановлено, що вони були організаторами масових фальсифікацій адміністративних справ проти «автомайданівців». Керівник ДАІ Курінний зараз перебуває у розшуку, а його двоє заступників знаходяться у статусі обвинувачуваних”, - сказав Маселко.

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Адвокат додав, що судове розслідування справи здійснює Святошинський райсуд Києва, але через велику кількість потерпілих воно триває дуже повільно.

“Якщо підсумувати — статистика дуже сумна. Немає жодного притягнутого до відповідальності, і є 7 з виправдувальними вироками”, - наголосив Маселко.

Також він підкреслив, що ситуація з притягненнями до відповідальності суддів, які незаконно притягували до відповідальності «автомайданівців», ще прикріша.

Так, справи колишніх суддів Печерського райсуду Києва Оксани Царевич та Віктора Кицюка досі навіть не почали слухати по суті.

“Цікавий момент — справу Кицюка розглядав суддя Олег Лінник, і нам знадобилося рік, щоб його відвести, оскільки він сам брав участь у переслідуваннях «автомайданівців». А один суддя - суддя Лисенко - уже виправданий на рівні першої інстанції та апеляції”, - підкреслив адвокат.

Крім того, Маселко додав, що Вища рада правосуддя провалила процедуру звільнення суддів.

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«Лише 10% від усіх «суддів Майдану» звільнено. Усі інші уникнули покарання. І прокуратура, і Вища рада правосуддя максимально ухилилися від встановлення замовників неправосудних рішень судів. Зокрема йдеться про те, що уникнули покарання голови інших судів: Шевченківського райсуду Мелішак, колишній голова Апеляційного суду Київської області Гриненко, діючий голова Оболонського райсуду Києва Владислав Дев’ятко (наразі він очолює колегію суддів у справі про держзраду Януковича — УНІАН). Всі вони повністю уникнули відповідальності, як за свої рішення, так і за те, що їх можна підозрювати в організації переслідування «автомайданівців»», - сказав Маселко.

Він також наголосив, що замість покарання суддів почалися процеси відновлення їх на роботі. Так, за останній період було призначено суддями безстроково декілька суддів, які переслідували активістів Майдану.

«Зокрема, суддя Захарчук, суддя Антонюк із Шевченківського райсуду Києва, три тижні тому п’ятеро суддів Апеляційного суду Київської області, які свого часу підтвердили незаконні рішення по «АвтоМайдану», також пройшли кваліфікаційне оцінювання, і їм взагалі нічого не загрожує», - повідомив адвокат.