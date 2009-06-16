Королевська знає, як заманити інвесторів на державні підприємства

Завдяки закону про державно-приватне партнерство, в українську економіку може бути залучено від 7 млрд. дол. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, законопроект про державно-приватне партнерство вже пройшов перше читання в парламенті і на наступному пленарному тижні може бути прийнятий в другому читанні.

Згідно з текстом законопроекту, на реалізацію державно-приватних проектів передбачається від 5 до 30 років.

«Всі регуляторні акти, які нагромадилися за 17 років, створили величезні бар`єри для приходу як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, а також для модернізації виробництва», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, ті країни, які зможуть сьогодні залучити в своє виробництво максимальний капітал, зможуть зробити свої підприємства ефективними після кризи.

Вона також відзначила, що суб`єктами в державно-приватному партнерстві виступатимуть місцеві ради і підприємства ЖКГ, інші підприємства на місцевому рівні, а на державному – уряд.

Н.КОРОЛЕВСЬКА впевнена, що без серйозних структурних реформ сьогодні вихід країни з кризи може затягнутися.

Як повідомляв УНІАН, згідно з законопроектом, на об`єкти, які не підлягають приватизації, залучається приватний партнер з гарантіями того, що об`єкт не може бути переданий в приватну власність. Об`єкт має залишитися в державній власності. Всі об`єкти, які будуть створені, також належатимуть державі – вони не підлягатимуть банківським заставам.