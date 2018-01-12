Клімкін анонсував співпрацю із румунською громадою щодо реалізації мовних положень закону про освіту

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що українська влада спільно з румунською громадою працюватиме над реалізацією мовних положень закону про освіту в контексті забезпечення прав представників румунської національної меншини на навчання рідною мовою.

Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

«Завершили спільну з румунським колегою Теодором Мелешкану поїздку до Чернівецької області. У фокусі - транскордонне співробітництво та імплементація освітнього закону. Є розуміння, що йдеться не про обмеження, а про розширення можливостей. Спільно з румунською громадою працюватимемо над реалізацією закону та двостороннім документом», - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану заявив, що його країна продовжить порушувати тему мовних положень закону України про освіту, доки не буде знайдено конкретних рішень щодо забезпечення прав представників румунської національної меншини на навчання рідною мовою.

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***Закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

8 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок, згідно з яким рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.